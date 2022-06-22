Orman teşkilatı teyakkuzda

Bu yıl orman yangınlarıyla mücadele kapsamında 20 uçak, 6 idare helikopteri, 55 yangın söndürme helikopteri, 8 İHA, 1359 arazöz, 2 bin 270 ilk müdahale aracı, 692 iş makinesi ve 21 bin personel görevlendirildi.

Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Orman Genel Müdürlüğü, bu yıl yangınlarla mücadeleyi 20 uçak, 61 helikopter, 8 İHA, 4 bin 321 kara aracı ve 21 bin personelin katılımıyla teknolojik imkanlardan da yararlanarak gerçekleştiriyor.

AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, Marmaris'te çıkan orman yangınını söndürmek için seferber olan Orman Genel Müdürlüğü, muhtemel yangınlara karşı da teyakkuzda bekliyor.

Alevlere hızlı ve etkin müdahale için ülke genelinde ormanlar 776 kuleden 24 saat gözetleniyor. Ayrıca 162 gözetleme kulesinde kurulu 324 kamerayla sürekli tarama çalışmaları yapılıyor. Bunun yanında insansız gözetleme kuleleri de kullanılmaya başlandı.

Orman yangınlarının erken tespiti için 2020'de hizmete alınan insansız hava araçlarının (İHA) sayısı bu yıl 4'ten 8'e çıkarıldı. Söz konusu araçlarla anlık 600-800 bin hektarlık, bir dakika içinde ise 3-3,5 milyon hektarlık alan taranabiliyor.

Yapay zekadan da yararlanılıyor

Geliştirilen yapay zeka uygulamasıyla yangınlar otomatik tespit edilerek, yangının seyri anlık yangın kontrol merkezine aktarılıyor. Bununla birlikte Meteoroloji Genel Müdürlüğü ile ortak çalışma yapan Orman Genel Müdürlüğü, yangın risk haritasını saatlik bazda oluşturuyor ve buna göre tedbirler alıyor.

Söz konusu teknolojik çalışmalarla yangınla mücadelede ortalama ilk müdahale süresi 2003'te 40 dakika iken 2020'den itibaren 12 dakikaya düşürüldü. Geçen yıl ise bu süreyi 11 dakikaya düşüren OGM, ilk müdahale süresini 10 dakikaya indirme hedefine ulaşmak için araç ve personel odaklı iyileştirme ve güçlendirme çalışmaları yapıyor.

268 uzmanla oluşturulan eylem planları uygulamaya konuldu

Genel Müdürlük, yangın sezonunda kullanılan helikopterleri olaya 15 dakikada müdahale edebilecek şekilde konuşlandırılıyor. Bu sayede telsiz veya kamera sisteminde yangın ihbarını alan en yakın ekipler 1-2 dakika içinde yangına müdahale için hareket edebiliyor.

Özellikle yangına hassas bölgelerde her 5 kilometrede bir olacak şekilde helikopter ve arazözlerin su alması için 400-1200 tonluk 4 bin 580 havuz-gölet bulunuyor.

Geçen yıl orman yangınları sonrası 268 uzmanla "İklim Değişikliği Sürecinde Orman Yangınları Çalıştayı" düzenlendi. Uzmanlarla beraber oluşturulan eylem planları bu yıl için uygulamaya konuldu.

Ayrıca "Ulusal Orman Yangınları Acil Durum Planı" hazırlanarak, Jandarma, AFAD, DSİ gibi kurumların envanterindeki uçak, helikopter, arazöz ve iş makinesi rezerv gücü belirlendi. Plan kapsamında, kurumlara ait araçların orman yangınlarında aktif kullanılmasına ilişkin çalışmalar yapıldı.

Bu yıl orman yangınlarıyla mücadelede, 20 uçak, 6 idare helikopteri, 55 yangın söndürme helikopteri, 1359 arazöz, 2 bin 270 ilk müdahale aracı, 692 iş makinesi ve 21 bin personel görev yapıyor.

9 bin kilometre yangın önleme tesisi yapıldı

Orman Genel Müdürlüğü, her yıl yangın sezonu öncesinde ormanlardaki yanıcı maddelerin azaltılması için çalışmalar yapıyor. Bu yıl özellikle Antalya, İzmir, Muğla, Adana, Mersin, Kahramanmaraş, Hatay gibi yangına hassas bölgelerde yol kenarlarındaki 5’er metrelik alanlar yanıcı maddeden arındırıldı. İç kısma doğru 100-200 metre mesafede ince yanıcı madde ortadan kaldırılarak, çıkabilecek bir yangının tepe yangınına dönüşmesi önlenmeye çalışıldı.

Uygulanmasına 2011'de başlanan yangına dirençli orman kurma çalışmalarında bugüne kadar 9 bin kilometre yangın önleme tesisi yapıldı. Bu tesislerin kenarları yangına dayanıklı türlerle ağaçlandırılarak, yangın durdurma zonları oluşturuldu.

Ayrıca bu sahalarda her yıl yapılan "silvikültürel" müdahalelerle söz konusu alanlar orman yangınlarına daha dirençli hale getirildi.

12,5 milyon hektar alan birinci derecede hassas bölge

Türkiye'deki 23,1 milyon hektar orman varlığının 12,5 milyon hektarı yangına birinci derecede hassas bölgelerde yer alıyor.

Geçen yıl meydana gelen yangınlarda zarar gören 139 bin 500 hektar alanın yüzde 75’inde rehabilitasyon çalışmaları tamamlandı, kalan kısım ise yıl sonuna kadar bitirilecek.

Bu yangınlarda 10 bin 545’i yangın işçisi olmak üzere toplam muhafaza memuru ve teknik personelle birlikte yaklaşık 21 bin personel görev yaptı.