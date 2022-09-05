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Orman yangınlarında risk eylül ayında da devam ediyor

Kastamonu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ömer Küçük, eylül ayında poyraz ve lodosla büyük orman yangınları yaşanabileceğini belirterek, bu konuda dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini söyledi.
Orman yangınlarında risk eylül ayında da devam ediyor

Yükseköğretim Kurulunca "Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşma Projesi" kapsamında, ormancılık ve tabiat turizmi alanında 2018 yılında ihtisas üniversitesi seçilen Kastamonu Üniversitesinin ihtisaslaşma koordinatörlüğünü yürüten ve aynı zamanda orman entomolojisi-koruma alanında uzman olan Küçük, AA muhabirine, Türkiye'de geçen yıl büyük orman yangınları yaşandığını hatırlattı.

Orman yangınlarında son iki yıla kıyasla bu yılın daha iyi geçtiğini belirten Küçük, "Bunun en önemli nedenlerinden biri, olağan dışı meteorolojik şartların olmaması. Diğer taraftan, geçmiş yıllara nazaran Orman Genel Müdürlüğünün daha hazır şekilde güçlü organizasyon yapısıyla kısa sürede müdahale edip yangınları kontrol altına alması." dedi.

Bu yıl bazı Avrupa ülkelerinde büyük orman yangınları yaşandığını hatırlatan Küçük, bu yangınların sıcaklığın yüksek, nispi nemin düşük, şiddetli rüzgarların çıktığı zamanlarda görüldüğüne işaret etti.

Türkiye'de de temmuz ve ağustos aylarında yangınlar çıktığını dile getiren Küçük, ekiplerin süratli müdahalesiyle yangınların büyümeden, tehlikeli boyutlara ulaşmadan kontrol altına alındığını söyledi.

Küçük, Türkiye'de özellikle eylül ayının ilk haftalarında "olağan dışı hava olayları" yaşanabildiğinin altını çizerek, şöyle devam etti:

"Özellikle poyraz ve lodos rüzgarlarının olduğu dönemlere dikkati çekmek istiyorum. Serin hava olsa bile eylül ayı hatta ekim ortalarına kadar Türkiye için özellikle Akdeniz ve Ege bölgelerinde yangın tehlikesi devam ediyor. Yangın tehlikesinin maksimum olduğu zamanlarda Genel Müdürlüğümüzün ya da illerde valiliklerimizin dikkat çektiği noktalara vatandaşlarımızın uyması, ormana girişin yasak olduğu zamanlarda ve bölgelerde bu hususlara riayet etmelerini tavsiye ediyorum. Sıcaklıkların 35-40 derecelere ulaşması durumunda vatandaşlarımızın çok daha dikkatli olmaları gerekir."

"Yangınlara çok süratli şekilde müdahale ediliyor"
Orman yangınlarına müdahalede Türkiye'nin çok iyi durumda bulunduğunu vurgulayan Küçük, şunları kaydetti:

"Orman alanı ile tarım alanlarında yanıcı maddeden arındırılmış ara kesitin olmasını şiddetle tavsiye ediyorum. Orman Genel Müdürlüğünün organizasyon yapısı itibarıyla yangınlara çok süratli şekilde müdahale ettiğini ifade edebiliriz. Ortalama itibarıyla bakıldığında Türkiye, yangınlara 10-12 dakika içerisinde müdahale etmekte olup, yangınlara müdahale açısından Avrupa'da lider durumdayız. Türkiye'nin yangına hassas bölgelerini kapsayan 776 yangın kulesinde termal kameralar var. İHA teknolojisini bizden başka Amerika kullanıyor. Bu sistemler sayesinde hem çok kısa sürede hem de doğru tekniklerle müdahale edilerek kısa sürede yangınların kontrol altına alınması sağlanıyor."

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