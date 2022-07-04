Orman yangınlarıyla mücadeleye TSK'nın "Herkül" ve "uçan kale"leri destek verecek

Milli Savunma Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı arasında imzalanan protokolle Türk Silahlı Kuvvetleri unsurları, büyük orman yangınlarının söndürülmesinde "rezerv güç" görevi yapacak.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) hava araçları, büyük orman yangınlarının söndürülmesinde "rezerv güç" görevi yapacak.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) ile Tarım ve Orman Bakanlığı arasında imzalanan "MSB Envanterinde Bulunan Hava Araçlarının Büyük Orman Yangınlarında Rezerv Güç Olarak Kullanılmasına Yönelik İş Birliği Protokolü"ne göre, büyük orman yangınlarında TSK envanterindeki hava araçlarından da faydalanılacak.

Bu kapsamda MSB, harekat ihtiyaçları doğrultusunda kuvvet komutanlıkları ile koordineli şekilde büyük orman yangınlarına müdahale görevi için 2 uçak ve aralarında "uçan kale" olarak nitelendirilen Chinook'ların da bulunduğu 18 helikopteri "rezerv güç" olarak belirledi.

Uçak ve helikopterlerde kullanılmak üzere 2,5 ve 7,5 tonluk "bambi baket" adı verilen kauçuk yangın söndürme kovaları tedarik edildi. Söz konusu kovaların kullanılmasına yönelik helikopter teknisyenlerine eğitim verilirken pilotlar da yangınlarda harekat tarzı ve "bambi baket" kullanımı eğitimi aldı.

Bunların yanı sıra yangınla mücadelede kullanılan yangın kutusuna yönelik de "C-130E Herkül" tipi uçakların pilotlarına ve uçuş teknisyenlerine eğitim verildi.

Kayseri'de konuşlandırıldı

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından sağlanan "rezerv güç", AFAD ve Orman Genel Müdürlüğünce hazırlanan Büyük Orman Yangını Müdahale Planı'nda yer alan üçüncü ve dördüncü seviye yangınlarda kullanılacak.

"Rezerv güç", Tarım ve Orman Bakanlığından gelen talebin MSB tarafından uygun görülmesinin ardından harekete geçecek.

MSB'den verilecek talimatın ardından "rezerv güç" olarak görevli hava araçları, en kısa sürede yangın bölgesine intikal edecek. Yangına müdahale sırasında Orman Genel Müdürlüğü ile kuvvet komutanlıkları arasında özel muhabere kanalları kullanılacak. "C-130E Herkül" tipi uçaklar ve bazı helikopterler, "rezerv güç" görevi kapsamında Kayseri'de konuşlu olacak.

Bu arada Sikorsky, Cougar ve CH-47 Chinook helikopterleri, Marmaris’teki orman yangınını söndürme çalışmalarında yer alarak "rezerv güç" kapsamındaki ilk görevlerine katılmış oldu.