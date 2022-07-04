Orman yangınlarıyla mücadeleye TSK'nın 'Herkül' ve 'uçan kale'leri destek verecek

Milli Savunma Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı arasında imzalanan protokolle Türk Silahlı Kuvvetleri unsurları, büyük orman yangınlarının söndürülmesinde "rezerv güç" görevi yapacak.