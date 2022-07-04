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Orman yangınlarıyla mücadeleye TSK'nın 'Herkül' ve 'uçan kale'leri destek verecek
Orman yangınlarıyla mücadeleye TSK'nın 'Herkül' ve 'uçan kale'leri destek verecek
Milli Savunma Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı arasında imzalanan protokolle Türk Silahlı Kuvvetleri unsurları, büyük orman yangınlarının söndürülmesinde "rezerv güç" görevi yapacak.
04 Temmuz 2022 Pazartesi 09:31
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Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.