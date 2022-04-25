  • BIST 2.469,25
  • Altın 909.113
  • Dolar 14.765
  • Euro 15.8594
  • Ankara 19 °C
  • İstanbul 15 °C
  • İzmir 19 °C
  • Konya 17 °C
» »

Ormanda atış talimi yaparken drone ile yakaladılar

Ormanda atış talimi yaparken drone ile yakaladılar
Aydos Ormanı'nda atış talimi yapan iki kişi, drone ile tespit edilerek yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Sultanbeyli Yavuz Selim Mahallesi'nde bulunan Aydos Ormanı'nda olası sabotaj girişimlerini engellemek amacıyla, 24 Nisan günü drone ile devriye görevi yaptı. Drone görüntülerinde kalabalık bir grup içinde bulunan iki kişinin etrafa ateş ettiği tespit edildi. Polis ekipleri ateş eden G.S. ve küçük yaşta olduğu öğrenilen F.S isimli 2 kişiyi, kurusıkı tabancalarıyla birlikte gözaltına alındı. Ormanda atış talimi yaparak tehlike oluşturan iki kişiye 4 bin 712 TL para cezası verildi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu videoya henüz yorum eklenmemiştir.
Benzer Videolar
Ormanda atış talimi yaparken drone ile yakaladılar
Ormanda atış talimi yaparken drone ile yakaladılar
Küçükçekmece'de meydan kavgası kamerada
Küçükçekmece'de meydan kavgası kamerada
Yozgat'ın asırlık lezzeti: Parmak çörek
Yozgat'ın asırlık lezzeti: Parmak çörek
Maltepe'de 12 saniyede far hırsızlığı
Maltepe'de 12 saniyede far hırsızlığı
Namaz kılma bahanesiyle girdiği camide mikrofonu çaldı
Namaz kılma bahanesiyle girdiği camide mikrofonu çaldı
Boşanma aşamasındaki eşini çay bahçesinde öldürdü; olay anı kamerada
Boşanma aşamasındaki eşini çay bahçesinde öldürdü; olay anı kamerada
Son Eklenen Videolar
Sultanbeyli'de kalabalık grup arasında kavga: Ortalık savaş alanına döndü
Sultanbeyli'de kalabalık grup arasında kavga: Ortalık savaş alanına döndü
Gaziosmanpaşa'da patlama
Gaziosmanpaşa'da patlama
Çalıntı araç şüphelileri, 10 kilometre takip edilerek yakalandı
Çalıntı araç şüphelileri, 10 kilometre takip edilerek yakalandı
Taksim Anıtı'nda çalınan sancak direğinin yerine yenisi konuldu
Taksim Anıtı'nda çalınan sancak direğinin yerine yenisi konuldu
'Sağır ve dilsiz' dilenci zabıtaya bülbül kesildi
'Sağır ve dilsiz' dilenci zabıtaya bülbül kesildi
Sarıyer'de pideciden şemsiyeleri böyle çaldı
Sarıyer'de pideciden şemsiyeleri böyle çaldı
Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : (312) 311 53 73
Haber Scripti