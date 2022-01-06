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Ormanın hayalet kedisi tavuk kümesinde yakalandı

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde, bir vatandaşa ait tavuk kümesinde, 'ormanın hayaleti' olarak da bilinen nesli tehlike altındaki yabani kedi karakulak (caracal caracal) yakalandı.
Ormanın hayalet kedisi tavuk kümesinde yakalandı

DKMP 6'ncı Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, 5 Ocak akşamı bir vatandaşa ait tavuk kümesinde yakalanan karakulakın dişi bir birey olduğu ve kontrolleri yapıldıktan sonra aynı gün akşam saatlerinde yeniden doğal ortamına salındığı kaydedildi. DKMP ekiplerinin ormanlık alanda kurduğu fotokapanlarla da geçen yıl 3 kişilik karakulak ailesi su içerken görüntülenmişti.

DKMP 6'ncı Bölge Müdürlüğü'nden verilen bilgiye göre, Türkiye'de yaşayan yabani kedi türlerinden biri ve ince yapılı, çevik kedi olan karakulaklar çok çeşitli habitatlarda bulunabiliyor. Açıklıklı ağaçlıklar, fundalıklar, çalılıklar, maki gibi bodur bitkilerle kaplı alanlar, düzlük, tepelik ve kayalıklı bölgelerin, türün habitatları olduğu kaydedildi.

Karakulakların tavşan, küçük kemirgenler ve çeşitli kuş türlerini kapsayan geniş beslenme alışkanlığı olduğu da belirtilerek, şu bilgiler verildi:

“Çoğunlukla kuşlar için yapılan yüksek ve atletik atlayışlarıyla bilinmelerine rağmen tüm bölgelerde memeliler besin diyetinin yarısını oluşturur. Bu büyüklükteki tüm kedi türleri düşünüldüğünde, kendi ağırlığının 2 ya da 3 katı ağırlığında avları avlayabilmesi bu kedi türünü eşsiz kılar. Arada evcil hayvanları da avlar. Ön bacaklara göre oldukça gelişmiş uzun arka bacaklarıyla mükemmel sıçrayışlar yapabilir."

Karakulakların yılda bir defa yavru sahibi olabildikleri belirtilerek, göç etmedikleri, yerel ve alan korumacı oldukları kaydedildi. Türkiye popülasyonu hakkında yeterince bilgi olmadığına da işaret edilerek, ülkenin güney ve batı bölgelerinde yaşadığının bilindiği açıklandı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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