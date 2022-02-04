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Orta Doğu'nun en büyük kitap fuarı 53 yıldır Kahire'de kitapseverleri ağırlıyor

Mısır'da düzenlenen "Uluslararası Kahire Kitap Fuarı", 1969'dan bu yana her yıl yüz binlerce kitapseveri dünyanın dört bir yanından binlerce kitapla buluşturuyor.
Orta Doğu'nun en büyük kitap fuarı 53 yıldır Kahire'de kitapseverleri ağırlıyor

Orta Doğu'nun en büyük kitap fuarı, 51 ülkeden 1061 yayınevinin katılımıyla 26 Ocak'ta kapılarını ziyaretçilere açtı.

Her yıl yurt içi ve yurt dışından yüz binlerce kişi tarafından ziyaret edilen Uluslararası Kahire Kitap Fuarı, Uluslararası Frankfurt Kitap Fuarı'ndan sonra dünyadaki "en büyük ikinci kitap fuarı" olarak kabul ediliyor.

Uluslararası Kahire Kitap Fuarı'nda kültür, sanat, siyaset, ekonomi, yabancı dil eğitimi gibi birçok alanda eski ve yeni eserler ziyaretçilerin beğenisine sunulurken, Türk kültür ve tarihini tanıtan birçok yayın da raflardaki yerini almış durumda.

Mısır Kültür Bakanlığından "Kültürün kitabındır" kampanyası
Uluslararası Kahire Kitap Fuarı'nda bu yıl, Mısır Kültür Bakanlığınca başlatılan "Kültürün kitabındır" kampanyası kapsamında bazı kitaplar 1 cüneyhten (yaklaşık 0,06 dolar) başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.

Fuarın ziyaretçilerinden Abdullah Muhammed, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bu yıl fuar gerçekten çok güzel. Fuara girdiğinizde istediğiniz her kitabı bulabiliyorsunuz. Siyaset, bilim, sanat aklınıza gelen her alanda kitap mevcut." dedi.

Her yıl fuarı ziyaret etmeye özen gösterdiğini dile getiren Muhammed, "Bu yıl fuarda en çok hoşuma giden kitap, Ammar Ömer'in yazdığı 'Hızlı zengin olmanın 7 sırrı' oldu. Psikoloji açısından konuyu irdeleyen bir kitap. Bu yıl da bu güzel bir kitapla tanışmış oldum." diye konuştu.

Mısır Kültür Bakanlığınca başlatılan "Kültürün kitabındır" kampanyasının kitap fiyatlarına olumlu etkisine işaret eden Muhammed, "Fiyatlar çok uygun. Kampanya kapsamında satılan en pahalı kitap 65 ile 80 cüneyh (yaklaşık 4 ila 5 dolar arası) arası." dedi.

Kitap fiyatları uygun
Bir başka kitapsever Hedir Mahmud da "Uluslararası Kahire Kitap Fuarı için Vadi el-Cedid kentinden Kahire'ye geldim. Fuarda istediğim tüm kitapları satın alabilmek için son dönemde para biriktirmeye başlamıştım." dedi.

Kitap fiyatlarının geçen yıllara göre çok daha fazla ucuz olduğunu söyleyen Mahmud, 10 veya 20 cüneyh (yaklaşık 0,64 ile 1,27 dolar arası) gibi cüzi miktarlara kitap alınabildiğini kaydetti.

Orta Doğu'nun en büyük kitap fuarı
Uluslararası Kahire Kitap Fuarı, Orta Doğu'nun en büyük fuarlarından biri olarak kabul ediliyor. İlki 1969 yılında düzenlenen Uluslararası Kahire Kitap Fuarı, yazar, şair ve düşünürlerin katıldığı etkinliklere de ev sahipliği yapıyor.

Mısır Başbakanı Mustafa Medbuli, Kültür Bakanı İnas Abduddaim, Cezayir Kültür Bakanı Vefa Şelal, Yunanistan'ın Kahire Büyükelçisi Nicholas Garelidis, diğer bazı yetkililer ve davetlilerin katılımıyla 26 Ocak'ta açılışı gerçekleştirilen 53. Uluslararası Kahire Kitap Fuarı 7 Şubat'a kadar ziyaret edilebilecek.

Kaynak: Haber Kaynağı
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