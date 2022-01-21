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Orta Karadeniz'de kuvvetli fırtına uyarısı

Samsun, Sinop, Tokat ve Ordu için kuvvetli fırtına uyarısı yapıldı.
Orta Karadeniz'de kuvvetli fırtına uyarısı

Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Samsun, Sinop, Tokat ve Ordu çevrelerinde yer yer kuvvetli fırtına beklendiği aktarıldı.

Açıklamada, "Güneyli yönlerden esmekte olan rüzgarın Sinop ve Samsun çevrelerinde yarın sabah saatlerine, Tokat ve Ordu çevrelerinde ise pazartesi öğle saatlerine kadar yer yer kuvvetli fırtına şeklinde esmesi beklenmektedir. Fırtınanın neden olabileceği ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, baca gazı zehirlenmesi ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir." ifadeleri kullanıldı.

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