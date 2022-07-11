  • BIST 2.434,02
  • Altın 971.386
  • Dolar 17.3777
  • Euro 17.4818
  • Ankara 26 °C
  • İstanbul 27 °C
  • İzmir 32 °C
  • Konya 26 °C
»

Orta ve Doğu Karadeniz için kuvvetli sağanak uyarısı

Orta ve Doğu Karadeniz'de yarın kuvvetli sağanak bekleniyor.
Orta ve Doğu Karadeniz için kuvvetli sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın Orta ve Doğu Karadeniz'de beklenen gök gürültülü sağanağın Ordu, Giresun ve Trabzon çevreleri ile Samsun'un doğusunda kuvvetli (21-50 kg/m2), Rize il geneli ile Artvin'in kıyı kesimlerinde ise kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (40-75 kg/m2) olacağı tahmin ediliyor.

Yağış nedeniyle oluşabilecek ani sel, su baskını, yıldırım, kısa süreli kuvvetli rüzgar ve fırtına, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor. 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Van'da 4,1 büyüklüğünde deprem11 Temmuz 2022 Pazartesi 12:27
  • Bilecik'teki selde hayatını kaybeden kadın, son yolculuğuna uğurlandı11 Temmuz 2022 Pazartesi 11:24
  • İstanbul'da su basan ev ve iş yerlerinde temizlik sürüyor11 Temmuz 2022 Pazartesi 10:23
  • İçişleri Bakanı Soylu'dan İstanbul metrosunda sözlü saldırıya uğrayan Senegalli aileye ziyaret11 Temmuz 2022 Pazartesi 10:23
  • TBMM Başkanı Şentop, Katar Şura Meclisi Başkanı Al-Ghanim'in Kurban Bayramı'nı kutladı11 Temmuz 2022 Pazartesi 08:22
  • Türkiye ve dünya gündemi11 Temmuz 2022 Pazartesi 08:22
  • Türkiye'nin havadaki gücü! 20 savaş uçağını göklerde tutabiliyor11 Temmuz 2022 Pazartesi 08:17
  • Yerlikaya: Yaptığımız tespitlerde, 128 daire, 12 iş yeri ve 3 fabrika su baskınından olumsuz etkilendi10 Temmuz 2022 Pazar 19:18
  • İstanbul'da yağışlardan evleri zarar görenlere 3 bin lira destek10 Temmuz 2022 Pazar 19:11
  • Bodrum'da ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü10 Temmuz 2022 Pazar 19:09
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti