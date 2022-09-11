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Ortaokul ve lise öğrencileri için ders zili yarın çalıyor

İlk ve ortaöğretim kurumlarındaki yaklaşık 19 milyon öğrenci ve 1,2 milyon öğretmen, yarın 2022-2023 eğitim öğretim yılına başlayacak.
Ortaokul ve lise öğrencileri için ders zili yarın çalıyor

2022-2023 eğitim öğretim yılına start veriliyor...

Milli Eğitim Bakanlığı, 2022-2023 eğitim öğretim yılı hazırlıklarına bu yıl erken başladı.

Okul öncesi ve 1. sınıfların uyum eğitimi

Yaz boyu çalışmalar devam ederken öğrenciler de yeni eğitim öğretim yılına hazırlandı.

Bakanlık, bu yıl herkesi kapsayan bir okula uyum eğitimi programı geliştirdi.

Bu çerçevede okul öncesi ve ilkokul birinci sınıfa başlayan öğrenciler 5-9 Eylül tarihlerinde uyum eğitimi aldı.

Ortaokul ve lise de yarın zil çalıyor

İHA'nın haberine göre ortaokul ve liseye başlayacak öğrencilerin uyum eğitimi süreci ise yarın başlayacak.

Uyum çalışmaları, 16 Eylül’de sona erecek. Öte yandan Milli Eğitim Bakanlığı'nca okul temizliği bu yıl için erkene alındı. Normalde ekim ayında başlayan temizlik bu yıl eylül ayında başlarken temizlik çalışmaları için 60 bin personel görevlendirildi.

19 milyon öğrenci ve 1,2 milyon öğretmen

Eğitim hazırlığı için Bakanlık tarafından okullara 3,1 milyar liralık bütçe gönderildi.

Yaklaşık 19 milyon öğrenci ve 1,2 milyon öğretmenin ders başı yapacağı 2022-2023 eğitim öğretim yılı hazırlıkları çerçevesinde, ücretsiz ders kitaplarının yanı sıra 136 milyon yardımcı kaynak öğrencilerin sıralarına koyuldu.

Milli Eğitim Bakanlığının çalışmaları hız kesmeden devam etti. 2022 yılında bin 450 yeni anaokulu ve 10 bin 200 ana sınıfı açıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayesindeki projeyle bu yıl sonuna kadar 3 bin anaokulu hedefinin üzerine çıkılması planlanıyor.

20 bin yeni öğretmen derse girecek

Bu yıl ataması yapılan farklı alanlardaki 20 bin öğretmen de öğrenciler gibi ders başı yapacak. Öğrenciler ve öğretmenler okullarda bilgiye daha rahat ulaşsın diye Kütüphanesiz Okul Kalmayacak Projesi hayata geçirilerek 16 bin 361 kütüphane yapıldı ve kütüphanelere 80 milyon kitap koyuldu.

Ayrıca Milli Eğitim Bakanlığı köy okullarıyla ilgili çalışma da gerçekleştirdi. Aktif olmayan köy okulları köy yaşam merkezlerine dönüştürülmeye başlandı. Bu çerçevede tüm Türkiye’de 800 köy yaşam merkezi hizmete sunuldu. Köy yaşam merkezi sayısının yıl sonunda 6 bin 970’e ulaşması planlanıyor.

Okullar 16 Haziran 2023’te kapanacak

Yarın başlayacak olan 2022-2023 eğitim öğretim yılında ilk ara tatil 14-18 Kasım 2022’de yapılacak. Öğrenciler 23 Ocak-3 Şubat 2023'te yarıyıl tatiline girecek, 17-20 Nisan 2023'te ise ikinci ara tatil dönemi olacak.

Eğitim öğretim dönemi, 16 Haziran 2023'te sona erecek.

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