  • BIST 2.317,48
  • Altın 914.167
  • Dolar 14.7071
  • Euro 16.1386
  • Ankara 13 °C
  • İstanbul 9 °C
  • İzmir 15 °C
  • Konya 14 °C
»

Osaka havalimanında "istilacı" bir karınca türünün çoğaldığı saptandı

Japonya'nın batısındaki Osaka Uluslararası Havalimanı çevresinde "istilacı ve yabancı" bir karınca türünün çoğaldığı tespit edildi.
Osaka havalimanında "istilacı" bir karınca türünün çoğaldığı saptandı

Japonya'nın batısındakiOsaka'daki havaalanının batı cephesini çevreleyen 10 hektarlık araziyi tarayan kent belediyesi yetkilileri, "Arjantin karıncası" saptadıklarını bildirdi.

Güney Amerika'ya has 2,5 milimetre uzunluğundaki türe ait, her biri 10 binden fazla nüfuslu çok sayıdaki koloninin "çoğalmayı sürdürdüğü" kaydedildi.

Japonya Çevre Bakanlığı, "istilacı ve ülkeye yabancı" olarak nitelediği türün, ülke genelindeki havalimanlarında ilk kez saptandığını açıkladı.

Çevresel Çalışmalar Ulusal Ajansı Biyoçeşitlilik Bölümü Başkanı Goka Kooiçi türün, elektronik cihaz ve kablolar etrafında toplanmaya meyilli olduğunu söyledi.

Hava kontrol ekipmanlarında kısa devre dahil bazı sorunlar oluşabileceğini belirten Goka, kolonilerin bölge havalimanlarına yayılmış olabileceğini belirtti.

Osaka Uluslararası Havalimanı yetkilileri, karınca türünü imha etmek üzere tam kapsamlı tarama başlattığını duyurdu.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Osaka havalimanında "istilacı" bir karınca türünün çoğaldığı saptandı05 Nisan 2022 Salı 09:41
  • İstanbul ve Tekirdağ'da sahte dolar operasyonu05 Nisan 2022 Salı 09:37
  • Otomobilden havaya ateş açıldı, penceredeki kadın vuruldu05 Nisan 2022 Salı 09:36
  • İzmir'de 168 göçmen ile 2 organizatör yakalandı05 Nisan 2022 Salı 09:35
  • Otomobil tramvay hattındaki elektrik direğine çarptı, seferler aksadı05 Nisan 2022 Salı 09:34
  • Terör örgütü PKK'ya eleman kazandırdığı belirlenen öğretmen tutuklandı05 Nisan 2022 Salı 09:32
  • Sancaktepe'de çöp kamyonuna çarpan motorlu kurye hayatını kaybetti05 Nisan 2022 Salı 09:29
  • Türkiye ve dünya gündemi05 Nisan 2022 Salı 09:29
  • Emine Erdoğan'dan iftar sofrasında misafir oldukları aileye teşekkür05 Nisan 2022 Salı 09:28
  • Kars’ta karların erimesinin ardından 15 ev ve bazı ahırları su bastı05 Nisan 2022 Salı 09:27
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti