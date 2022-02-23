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OSB'lerdeki 61 binden fazla mesleki ve teknik lise öğrencisine staj imkanı

Organize sanayi bölgelerindeki (OSB) mesleki ve teknik anadolu liselerinde eğitim gören 61 binden fazla genç, "Ulusal Staj Programı" aracılığıyla sunulan imkanlardan faydalanabilecek.
OSB'lerdeki 61 binden fazla mesleki ve teknik lise öğrencisine staj imkanı

Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşundan (OSBÜK) yapılan açıklamaya göre, yükseköğretimde 2 yıldır başarıyla sürdürülen ve OECD tarafından üye ülkelere iki kez örnek uygulama olarak gösterilen "Staj Seferberliği Programı", bu yıl "Ulusal Staj Programı" ismiyle gençlere staj imkanı sağlamaya devam ediyor.

İsim değişikliği, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanlığı tarafından ülkenin istihdam politikaları doğrultusunda program kapsamının genişletilmesi nedeniyle yapıldı.

Kapsamın genişletilmesi sayesinde bu yıl ilk kez mavi yaka insan kaynağını yetiştiren OSB'lerdeki mesleki ve teknik anadolu liselerinde eğitimine devam eden gençler de "Ulusal Staj Programı" aracılığıyla sunulan imkanlardan faydalanabilecek.

Açıklamada değerlendirmesine yer verilen OSBÜK Başkanı Memiş Kütükcü, şunları kaydetti:

"OSBÜK olarak OSB'lerde faaliyetini sürdüren işletmelerin, özellikle KOBİ'lerin, stajyer ihtiyaçlarının liyakati ve fırsat eşitliğini önceleyen program kapsamında karşılanabilmesi talebini Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisine ilettik. Ofisimiz bu kıymetli programa, OSB'lerde faaliyet gösteren işverenlerimizi dahil etme talebimizi kabul etti ve programı, pilot uygulama kapsamında, OSB'ler içinde yer alan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (MTAL) öğrencilerimizin de başvurusuna açarak önemli bir ihtiyacımıza cevap verdi."

31 Mart'a kadar başvurulabilecek
Kütükcü, program aracılığıyla OSB'lerdeki MTAL'lerde eğitim gören 61 binden fazla öğrencinin istihdam edilebilirliklerinin OSB işverenlerinin de desteğiyle güçlendirileceğini ve özellikle KOBİ'lerin insan kaynağı ihtiyacının karşılanmasının kolaylaşacağını belirterek, gençleri 31 Mart tarihine kadar kariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresi üzerinden başvuruda bulunmaya davet etti.

Sanayi üretiminin yüzde 45'ini gerçekleştiren OSB'lerin, aynı zamanda 81 MTAL ile ülkenin ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynağını yetiştirdiğini vurgulayan Kütükcü, "OSB'lerin Ulusal Staj Programı'na dahil edilmesi hem Türkiye'nin istihdam politikaları hem de gençlerin gelişimleri açısından son derece önemli." değerlendirmesinde bulundu.

Kütükcü, program sayesinde sanayi için nitelikli insan kaynağı yetişeceğine, işbaşı eğitimiyle öğrencilerin bilgi ve tecrübesinin artacağına işaret ederek, Ulusal Staj Programı'na OSBÜK ve organize sanayi bölgelerinin dahil edilmesinin camia için çok önemli bir kazanım olduğunu vurguladı.

Bu çalışma için başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Salim Atay olmak üzere emeği geçenlere teşekkür eden Kütükcü, şu ifadeleri kullandı:

"Bünyesinde MTAL bulunduran 70 organize sanayi bölgemiz ve 81 okulumuzda 61 binin üzerinde 10, 11 ve 12'nci sınıf öğrencilerimiz programdan yararlanacak. Kariyer Kapısı üzerinden staj teklifi alan gençlerimiz, OSB'lerdeki sanayicilerimizin ihtiyaç duyduğu yetkinlikler kapsamında işbaşı eğitimine tabi tutulacak ve sonrasında da işverenlerimizin talepleri doğrultusunda istihdam edilebilecek. Böylece sanayinin ihtiyacı olan niteliksel dönüşüme büyük katkı sağlanmış olacak."

Kaynak: Haber Kaynağı
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