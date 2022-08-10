  • BIST 2.802,48
  • Altın 1033.584
  • Dolar 17.9566
  • Euro 18.4001
  • Ankara 29 °C
  • İstanbul 30 °C
  • İzmir 33 °C
  • Konya 29 °C
»

Osmangazi Köprüsü'nden 55,5 milyon araç geçti! Ekonomiye 9,5 milyar dolarlık katkı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, dünyanın sayılı asma köprüleri arasında yer alan Osmangazi Köprüsü'nden geçen araç sayının 55,5 milyona ulaştığını bildirdi.
Osmangazi Köprüsü'nden 55,5 milyon araç geçti! Ekonomiye 9,5 milyar dolarlık katkı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yazılı açıklamasında, Bakanlık olarak, 2003-2022 yıllarında Türkiye'nin ulaşım ve haberleşme altyapısına 1 trilyon 670 milyar lira yatırım yaptıklarını vurgulayarak, son 20 yıldır prestijli projelere imza atarak Türkiye'yi geleceğe taşıdıklarını ifade etti.

Osmangazi Köprüsü'nün söz konusu projelerden yalnızca biri olduğunu belirten Karaismailoğlu, dünyanın sayılı asma köprüleri arasında yer alan köprünün 426 kilometre uzunluğundaki İstanbul-İzmir Otoyolu'nun en önemli kesimini oluşturduğuna aktardı.

Karaismailoğlu, Dilovası ile Hersek Burnu arasında inşa edilen ve İzmit Körfezi'nin iki yakasını bağlayan köprünün, 2 bin 682 metre uzunluğunda olduğunu bildirerek, şöyle devam etti:

"1550 metre orta açıklığıyla, dünyada işletmeye açık olan en büyük orta açıklıklı asma köprüler sıralamasında 7'nci sırada yer alıyor. Osmangazi Köprüsü ile ulaşım nefes aldı, rahatladı. Körfezi otomobil ile mevcut yolu kullanarak geçmek 1,5 saat, feribot ile geçmek ise 45 ila 60 dakika sürüyordu. Yoğun günlerde bekleme süresi saatleri buluyordu. Saatler süren yolculuk Osmangazi Köprüsü ile sona erdi ve 5 dakikaya düştü. Dünyanın sayılı asma köprüleri arasında yer alan Osmangazi Köprüsü'nden geçen araç sayı 55,5 milyona ulaştı."

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Yunanistan'a Ege'de suçüstü! MSB'den açıklama10 Ağustos 2022 Çarşamba 13:57
  • Bakanlık harekete geçti! Otomobil satışına 6 ay 6 bin km sınırı geliyor10 Ağustos 2022 Çarşamba 12:46
  • İstanbul'da AK Partili belediyelerdeki işçilere yüzde 80 zam10 Ağustos 2022 Çarşamba 12:46
  • Bakan Bozdağ açıkladı: Türkiye'nin 735 talebi reddedildi10 Ağustos 2022 Çarşamba 12:10
  • Rusya Dnipropetrovsk'i vurdu: 23 ölü, 22 yaralı10 Ağustos 2022 Çarşamba 10:44
  • Bilim Kurulu Üyesi Özlü'den korkutan açıklama: Ölüm sayıları artıyor10 Ağustos 2022 Çarşamba 10:07
  • Şehit Uzman Çavuş Halil Koç, Malatya'da son yolculuğuna uğurlandı10 Ağustos 2022 Çarşamba 10:04
  • Gaziantep'e 40 bin metrekarelik millet kütüphanesi yapılıyor10 Ağustos 2022 Çarşamba 10:02
  • İstanbul'da Camcılar Camisi'nde çıkan yangın söndürüldü10 Ağustos 2022 Çarşamba 10:00
  • Antalya'da çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü10 Ağustos 2022 Çarşamba 09:59
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti