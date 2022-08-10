Osmangazi Köprüsü'nden 55,5 milyon araç geçti! Ekonomiye 9,5 milyar dolarlık katkı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, dünyanın sayılı asma köprüleri arasında yer alan Osmangazi Köprüsü'nden geçen araç sayının 55,5 milyona ulaştığını bildirdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yazılı açıklamasında, Bakanlık olarak, 2003-2022 yıllarında Türkiye'nin ulaşım ve haberleşme altyapısına 1 trilyon 670 milyar lira yatırım yaptıklarını vurgulayarak, son 20 yıldır prestijli projelere imza atarak Türkiye'yi geleceğe taşıdıklarını ifade etti.

Osmangazi Köprüsü'nün söz konusu projelerden yalnızca biri olduğunu belirten Karaismailoğlu, dünyanın sayılı asma köprüleri arasında yer alan köprünün 426 kilometre uzunluğundaki İstanbul-İzmir Otoyolu'nun en önemli kesimini oluşturduğuna aktardı.

Karaismailoğlu, Dilovası ile Hersek Burnu arasında inşa edilen ve İzmit Körfezi'nin iki yakasını bağlayan köprünün, 2 bin 682 metre uzunluğunda olduğunu bildirerek, şöyle devam etti:

"1550 metre orta açıklığıyla, dünyada işletmeye açık olan en büyük orta açıklıklı asma köprüler sıralamasında 7'nci sırada yer alıyor. Osmangazi Köprüsü ile ulaşım nefes aldı, rahatladı. Körfezi otomobil ile mevcut yolu kullanarak geçmek 1,5 saat, feribot ile geçmek ise 45 ila 60 dakika sürüyordu. Yoğun günlerde bekleme süresi saatleri buluyordu. Saatler süren yolculuk Osmangazi Köprüsü ile sona erdi ve 5 dakikaya düştü. Dünyanın sayılı asma köprüleri arasında yer alan Osmangazi Köprüsü'nden geçen araç sayı 55,5 milyona ulaştı."