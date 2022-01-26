Kar yağışı nedeniyle Şanlıurfa-Osmaniye illeri arasındaki kara yolları, tır trafiğine kapatıldı.

AA muhabirinin Gaziantep Valiliğinden aldığı bilgiye göre, gece yarısı itibariyle etkili olan kar nedeniyle bölgede ulaşımda aksamalar yaşanıyor.

Bu kapsamda oluşabilecek trafik kazalarına bağlı olarak yaşanabilecek trafik akışının durmasının önüne geçebilmek için Şanlıurfa-Osmaniye illeri arasındaki kara yolları tır trafiğine kapatıldı.

Gaziantep Valisi Davut Gül, kar lastiği ya da zincir takılı olmayan araçların kent genelinde trafiğe çıkmasına müsaade edilmeyeceğini bildirmişti.

TAG Otoyolu Osmaniye'den Gaziantep yönüne ulaşıma kapatıldı

Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda, Osmaniye'den Gaziantep yönüne gidişe izin verilmiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kar yağışı nedeniyle TAG Otoyolu, Osmaniye-Gaziantep-Nizip hattının çift yönlü tüm taşıtların trafiğine kapatıldığı belirtildi.

Osmaniye-Gaziantep kara yolunun Gaziantep yönü trafiğe kapatıldı

Osmaniye-Gaziantep kara yolu Bahçe ilçesinden itibaren Gaziantep yönünde ulaşıma kapatıldı.

Kar yağışı nedeniyle Gaziantep istikametine gitmek isteyen sürücülere, ilçe girişinden itibaren trafik ekiplerince izin verilmiyor.

Durdurulan araçlar nedeniyle kara yolunda uzun kuyruklar oluştu.

Kar yağışı nedeniyle Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu da Osmaniye'den Gaziantep yönüne doğru ulaşıma kapatılmıştı.