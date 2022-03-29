Osmaniye'de geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor

Osmaniye-Adana kara yolunda faaliyet gösteren geri dönüşüm fabrikasının depo bölümünde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen alevlere, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
Osmaniye-Adana kara yolunda faaliyet gösteren geri dönüşüm fabrikasının depo bölümünde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen alevlere, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
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