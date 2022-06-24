  • BIST 2.554,08
  • Altın 991.359
  • Dolar 16.8836
  • Euro 17.8211
  • Ankara 17 °C
  • İstanbul 22 °C
  • İzmir 26 °C
  • Konya 18 °C
»

Osmaniye'de sağanak; iş yerlerini su bastı, araçlar suya gömüldü

OSMANİYE'de akşam saatlerinde etkili olan sağanak günlük yaşamı olumsuz etkilerken, oto sanayi sitesinde birçok iş yerini su bastı, 20'den fazla araç suya gömüldü. Devlet Bahçeli Alt Geçidi ise su baskını nedeniyle trafiğe kapatıldı.
Osmaniye'de sağanak; iş yerlerini su bastı, araçlar suya gömüldü

Kentte akşam etkisini gösteren sağanak, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Sağanak nedeniyle Küçük Sanayi Sitesi'nde su baskını yaşandı. Oto tamiri üzerine hizmet veren sanayi sitesinde 25'ten fazla iş yeri, su baskınında zarar gördü. İş yerlerinin önünde ve içinde bulunan 20'den fazla araç ise suya gömüldü.

Öte yandan, Devlet Bahçeli Alt Geçidi de su baskını nedeniyle trafiğe kapatıldı. Osmaniye Belediyesi ve AFAD'a bağlı ekipler, bölgede bu baskınlarının zararlarını gidermek için çalışma başlattı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • AK Parti'li Turan, Geleneksel Lapseki Hayırı'na katıldı24 Haziran 2022 Cuma 19:46
  • Define aramak için kazdığı çukura düşerek hayatını kaybetti23 Haziran 2022 Perşembe 23:45
  • Kurbanlıklar Anadolu Yakası'ndaki pazarlarda yerlerini almaya başladı23 Haziran 2022 Perşembe 22:48
  • Zonguldak’ta tekne alabora oldu: 1 ölü, 1 yaralı23 Haziran 2022 Perşembe 22:48
  • 14 katlı apartmanda çıkan yangında çok sayıda bina sakini dumandan etkilendi23 Haziran 2022 Perşembe 21:49
  • İneğiyle uçurama düşen kadın öldü23 Haziran 2022 Perşembe 20:51
  • Kontrolden çıkan otomobil belediye bahçesine uçtu: 3 yaralı23 Haziran 2022 Perşembe 16:59
  • Servis otobüsü kırmızı ışıktaki 2 otomobile çarptı: 3 yaralı23 Haziran 2022 Perşembe 16:58
  • Kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı23 Haziran 2022 Perşembe 16:42
  • Batı Akdeniz'de yarın için fırtına uyarısı23 Haziran 2022 Perşembe 15:13
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti