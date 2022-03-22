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Osmaniye'deki son yağışlar barajların su seviyesini artırdı

Osmaniye'de son üç ayda artan yağışlar, buğday, mısır gibi ürünleri eken çiftçiyi sevindirirken, bölgedeki barajların doluluk oranlarını da artırdı.
Osmaniye'deki son yağışlar barajların su seviyesini artırdı

Geçen yıl yağış azlığı ve hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle sıkıntı yaşayan çiftçinin yüzü, son aylarda etkili olan yağışlarla güldü.

Bölgedeki Aslantaş, Berke, Mehmetli barajlarının doluluk oranını da yükselten yağışlarla bu yıl ekilen ürünlerde daha fazla rekolte bekleniyor.

Osmaniye ve çevresinin sulama, içme suyu ve elektrik ihtiyacını karşılayan, yıl sonunda yüzde 23'lere kadar gerileyen barajların doluluğu son yağışlarla yüzde 60'ları geçti.

İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa İlmeç, AA muhabirine, geçen yıl hem bölgede hem de Türkiye'de yağış azlığı ve kuraklık nedeniyle özellikle çiftçilerin zor günler geçirdiğini söyledi. 

Bu yılın ilk üç ayında yağış miktarının arttığını belirten İlmeç, bunun, bölgede ekimi yapılan buğday, mısır gibi ürünlerin gelişimi açısından çok iyi olduğunu ifade etti. 

Yağışların barajların doluluk oranını da artırdığını dile getiren İlmeç, şöyle devam etti:

"Geçtiğimiz yıl ülkemiz genelinde görülen kuraklıktan dolayı rekoltede düşüş olmuştu. İlimizde de geçen yıl yağış miktarının az olması, barajlardaki doluluk seviyelerinin düşük olması nedeniyle bazı yerlerde su kısıtlamasına gidilmişti. Bu yıl aldığımız yağışlarla böyle bir kısıtlamanın olmayacağını düşünüyoruz. Şu ana kadar aldığımız metrekareye 240 mililitrelik yağışla ürünlerimizin gelişmesinde herhangi bir olumsuzluk gözlenmemekte. İnşallah bundan sonra oluşacak yağışlarla da ürünlerimizde ciddi anlamda bir rekolte artışı beklemekteyiz."

Kaynak: Haber Kaynağı
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