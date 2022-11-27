Osmaniyespor taraftarlarını taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 10 kişi yaralandı

Osmaniyespor taraftarlarını taşıyan minibüsün Manisa'nın Gölmarmara ilçesinde devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı.

TFF 3. Lig'de bugün saat 14.00'te Bergama Belediyespor ile Osmaniyespor FK arasında oynanacak müsabaka için Osmaniye'den İzmir'e giden taraftarları taşıyan A.T'nin kullandığı 80 M 0248 plakalı minibüs, Gölmarmara ilçesinde kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı ve yan yattı.

Kazayı görenler durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi.

Sağlık ekipleri, E.C.A'nın kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazada yaralanan 10 kişi, ambulanslarla Akhisar ve Salihli'deki hastanelere kaldırıldı.

SÜRÜCÜ DE YARALI

Osmaniyespor Futbol Kulübü taraftarlarını İzmir’in Bergama ilçesine götüren minibüsün bariyere çarptığı kazada sürücü Abdullah Kalan'ın (52) da yaralandığı belirtildi. Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kalan'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu ifade edildi.

Diğer yaralılar Serkan Tekelek (49), Erol Öztürk (62), Ömer Özdemir (56), Bilgin Gürbüz (50), Halil Yalçın (22), Abdullah Karaca (51), Ali Demir (52), Özgür Emir (35), Mehmet Keskin'in (18) ise hayati tehlikelerinin olmadığı belirtildi.