Ülke genelinde ve özellikle kıyı bölgelerindeki kentlerde, Osmanlı dönemindeki mimari dokuyu yansıtan çok sayıda "kemer pencereli" geleneksel ev bulunuyor.

Ancak Lübnan'da 1975'te patlak veren ve 15 yıl süren iç savaş, ardından farklı gerekçelerle başlatılan kentsel dönüşüm, devletin eski yapılara yönelik restorasyon çalışmalarına gereken önemi vermemesi gibi nedenlerle bu tarihi evlerin birçoğu yok olmuş ya da olmak üzere.