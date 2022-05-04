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Osmanlı paraları internette milyonlarca liraya satışta

Osmanlı dönemine ait paralar, elektronik ticaret işlemlerinin yapıldığı platformda milyonlarca liraya satışa sunuldu.
Osmanlı paraları internette milyonlarca liraya satışta

Tarihi eser ya da antika niteliği taşıdığı düşünülen madeni paraların satışı için elektronik ticaret işlemlerinin yapıldığı platformda oluşturulan ilanlarda 'koleksiyonculara yönelik', 'tarihi para' gibi ifadelerin yanı sıra hangi döneme ait olduğu gibi bilgileri paylaşılıyor. İnternet sitesinde 'para, madalya' başlığı altındaki 17 binden fazla ilan arasında 5'inci Mehmed dönemine ait delikli para en yüksek fiyattan satışa sunuldu.

Osmanlı İmparatorluğu'nun 35'inci padişahı 5'inci Mehmed dönemine ait delikli 20 paraya sahibi, 50 milyon lira fiyat biçti. Osmanlı'nın 34'üncü ve son padişahı 2'nci Abdülhamid dönemine ait para da sahibi tarafından 42 milyon liradan satışa sunuldu. Çoğu Osmanlı'ya ait paraların satışa sunulduğu ilanlar arasında farklı dönemlerde kullanılan yabancı paralar da yer alıyor.

'ALMAK İSTEYEN PEŞİNAT GİBİ ÖDEMELER YAPMASIN'

Tüketiciler Birliği Antalya Şube Başkanı Neşet Gündüz, internet ortamında 'tarihi eser' olarak belirtilen objelerin satışı hakkında, "Osmanlı paraları tarihi eser niteliği taşımayabilir. Bazı internet sitelerinde 'tarihi', 'antika' gibi ifadelerle satışa sunuluyor. Satın almak isteyenler dikkatli olsun. Tarihi eser satışı için müze müdürlüğünün izni olması gerekir. Satış yapılıyorsa da polis buna müdahale edebilir. Satın almak isteyenler peşinat gibi ödeme yapmasın, konunun uzmanlarıyla görüşsünler. İnternet ortamında tarihi ya da antika değeri taşımayan objelerin satışı sıkıntılı durum yaşatabilir, hukuki süreçle karşı karşıya kalabilirsiniz" diye konuştu. 

İNTERNETTE ESER SATIŞI YAPILABİLİR Mİ?

Korunması gerekli etnografik nitelikli kültür varlıklarından müzelere alınması gerekli görülmeyen taşınır kültür varlıkları için müze müdürlüklerince 'Tescile Tabi Taşınır Kültür ve Tabiat Varlığı Belgesi' düzenlenerek sahibine iade edilir. Bu belge, sahipleri tarafından esere ilişkin alım satım ve el değiştirme işlemleri mahalline en yakın müze müdürlüğünde yapılır; yeni durum, belgenin verildiği müzeye yazılı beyan edilir. Yasa dışı yollarla başkasına devredilmesi, satılması ve yurt dışına çıkarılması yasaktır.

Kaynak: Haber Kaynağı
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