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Osmanlı'nın ilk fethettiği kalede Orhan Gazi'nin sikkesi bulundu
Osmanlı'nın ilk fethettiği kalede Orhan Gazi'nin sikkesi bulundu
Eskişehir'de, Osman Bey'in 1288 yılında Doğu Romalılardan (Bizans) fethettiği Karacahisar Kalesi'nde yapılan kazı çalışmalarında Orhan Gazi'nin sikkesi bulundu.
17 Eylül 2022 Cumartesi 06:21
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Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.