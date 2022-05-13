Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Ankara’da kurulu Ostim Teknik Üniversitesi Rektörlüğü Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alım ilanı yayınladı.
Ostim Teknik Üniversitesi akademisyen alacak.
Başvurular 13 Mayıs’ta başladı ve 27/05/2022 tarihinde sona erecek.
Ön Değerlendirme Tarihi: 30/05/2022
Sınav Tarihi: 31/05/2022
Sonuç Açıklama Tarihi: 02/06/2022
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