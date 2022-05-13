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Ostim Teknik Üniversitesi akademisyen alacak

Ankara’da kurulu Ostim Teknik Üniversitesi Rektörlüğü öğretim üyesi alım ilanı yayınladı. İlana göre Ostim Teknik Üniversitesi akademisyen alacak. Başvurular 13 Mayıs’ta başladı ve 27/05/2022 tarihinde sona erecek.
Ostim Teknik Üniversitesi akademisyen alacak

Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Ankara’da kurulu Ostim Teknik Üniversitesi Rektörlüğü Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alım ilanı yayınladı. 

Ostim Teknik Üniversitesi akademisyen alacak.

Başvurular 13 Mayıs’ta başladı ve 27/05/2022 tarihinde sona erecek. 

Ön Değerlendirme Tarihi: 30/05/2022

Sınav Tarihi: 31/05/2022

Sonuç Açıklama Tarihi: 02/06/2022

İlanın detayları için TIKLAYIN

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