ÖSYM Başkanı Aygün'den YÖKDİL açıklaması

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, YÖKDİL'in bu yıl 81 il merkezlerinde uygulanacağını açıkladı.

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

YÖKDİL sınavının bu sene 81 ilde uygulanacağını ifade eden Aygün, "Adaylarımızın sınavlara erişimini kolaylaştırmak için sınav merkezi sayısını artırıyoruz. Bu yıla kadar 41 ilde 47 sınav merkezinde uyguladığımız YÖKDİL’i bu yıldan itibaren 81 ilde 89 sınav merkezinde gerçekleştireceğiz. Adaylarımıza hayırlı olsun" dedi.

13 Mart 2022 tarihinde gerçekleştirilecek YÖKDİL sınavının başvuru kılavuzu ÖSYM'nin internet sitesinde yayımlandı.

Adaylar başvurularını 21-31 Ocak 2022 tarihleri arasında yapabilecek.