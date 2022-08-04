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ÖSYM Başkanı Ersoy: 31 Temmuz'da yapılan KPSS oturumları iptal edildi

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Ersoy, 31 Temmuz'da yapılan KPSS oturumlarının iptal edildiğini, iptal edilen ve ertelenen sınavlara ilişkin yeni takvimin en kısa sürede kamuoyuyla paylaşılacağını açıkladı.
ÖSYM Başkanı Ersoy: 31 Temmuz'da yapılan KPSS oturumları iptal edildi

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, Anadolu Ajansına açıklamalarda bulundu.

31 Temmuz'da yapılan KPSS oturumlarının iptal edildiğini belirten Ersoy, şunları kaydetti:

"6-7 Ağustos 2022 ve 14 Ağustos 2022’de yapılacak KPSS oturumları ertelenmiştir. İptal edilen ve ertelenen sınavlara ilişkin yeni takvim en kısa sürede kamuoyuyla paylaşılacaktır. Yeni KPSS takvimi 17 Eylül'de başlayacaktır. Sınavı iptal edilen KPSS adaylarından, gireceği yeni sınav için herhangi bir ilave ücret talep edilmeyecektir. Ortaya çıkan eksiklik ve aksaklıkları açık yüreklilikle kamuoyuyla paylaşıp, tedbirleri alarak ÖSYM'nin milletin kalbindeki yerini güçlendirmekte kararlıyız. Hiç arzu etmediğimiz şekilde iptal ve ertelemelere sebebiyet veren bu talihsiz süreçten dolayı tüm adaylardan özür diliyoruz."

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