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ÖSYM Başkanlığına Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy atandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığına Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy getirildi.
ÖSYM Başkanlığına Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy atandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, ÖSYM Başkanlığına Prof. Dr. Ersoy'un atanmasına ilişkin kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Prof. Dr. Ersoy'un özgeçmişi
Ersoy, ODTÜ Matematik Bölümünden 1996'da mezun oldu. Doktora ve yüksek lisans eğitimini Yıldız Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Matematik Bölümünde tamamlayan Ersoy, 2012'de doçent, 2017'de profesör unvanını aldı.

Matematik, değişmeli halkalar ve cebirler, grup teorisi ve genellemeler, temel bilimler konularında araştırmalar yapan Ersoy'un ulusal ve uluslararası dergilerde yayımlanan çok sayıda makalesi bulunuyor.

Ersoy, 2017'den bu yana Italian Journal of Pure and Applied Mathematics adlı bilimsel dergide değerlendirme kurul üyesi olarak görev yapıyor.

2017-2020 arasında Yıldız Teknik Üniversitesi Genel Sekreteri ve Rektör Danışmanı olarak görev yapan Ersoy, 2020'den bu yana aynı üniversitenin Matematik Bölüm Başkanlığı görevini yürütüyordu.

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