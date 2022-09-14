  • BIST 3.390,86
  • Altın 999.812
  • Dolar 18.2394
  • Euro 18.259
  • Ankara 23 °C
  • İstanbul 24 °C
  • İzmir 30 °C
  • Konya 23 °C
»

ÖSYM duyurdu: Sınava giriş belgeleri erişime açıldı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2022-KPSS lisans alan bilgisi oturumlarına katılacak adayların sınava giriş belgelerini erişime açtı.
ÖSYM duyurdu: Sınava giriş belgeleri erişime açıldı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı, 24-25 Eylül'de düzenlenecek 2022-KPSS lisans alan bilgisi oturumlarına katılacak adayların sınava giriş belgelerini erişime açtı.

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 24 Eylül'de uygulanacak 2022-KPSS lisans alan bilgisi sınavları 1. oturumu (kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri) ve 2022-KPSS lisans alan bilgisi sınavları 2. oturumu (hukuk, iktisat, maliye) ile 25 Eylül'de uygulanacak 2022-KPSS Lisans alan bilgisi sınavları 3. oturumuna (işletme, muhasebe, istatistik) katılacak adayların, sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemleri tamamlandı.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgesini ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden edinebilecek.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ek yerleştirmeler başladı07 Eylül 2022 Çarşamba 10:24
  • Eğitim alışverişinden 40 milyar lira ciro bekleniyor03 Eylül 2022 Cumartesi 11:23
  • GSB yurtlarına başvuru sayısı 415 bin 305 oldu02 Eylül 2022 Cuma 12:45
  • 2022 ALES/2 sonuçları açıklandı02 Eylül 2022 Cuma 10:26
  • Bakan Kasapoğlu, 415 bin öğrenci yurtlara başvuru yaptı02 Eylül 2022 Cuma 10:26
  • Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı başvuruları 8 Eylül'e kadar alınacak01 Eylül 2022 Perşembe 12:42
  • Merdiven altı kırtasiye ürünlerine dikkat: Kanser riski bile var31 Ağustos 2022 Çarşamba 14:51
  • Ankara'da okul servis ücretlerine zam: En kısa mesafe aylık 566 TL oldu31 Ağustos 2022 Çarşamba 11:18
  • Ankara Çankaya'da özel okulda büyük yangın31 Ağustos 2022 Çarşamba 10:01
  • Bakan Özer: 136 milyon yardımcı kaynağı öğrencilerimize ulaştırıyoruz24 Ağustos 2022 Çarşamba 15:56
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti