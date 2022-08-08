ÖSYM, KPSS yeni sınav tarihleri açıklandı

ÖSYM'den gelen son dakika açıklamasına göre iptal edilen KPSS'nin ardından yeni sınav tarihleri belli oldu.
KPSS SINAV TARİHLERİ
ÖSYM tarafından yapılan açıklamada, "ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından; 2022-KPSS Lisans Sınavının Genel Yetenek - Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumlarının 18 Eylül 2022 tarihinde, 2022-KPSS Alan Bilgisi oturumlarının 24-25 Eylül 2022 tarihlerinde yapılmasına karar verilmiştir." denildi.
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