  • BIST 2.797,87
  • Altın 1032.135
  • Dolar 17.94
  • Euro 18.334
  • Ankara 33 °C
  • İstanbul 30 °C
  • İzmir 35 °C
  • Konya 31 °C
»

ÖSYM, KPSS yeni sınav tarihleri açıklandı

ÖSYM, 2022-KPSS Lisans Sınavının Genel Yetenek - Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumlarının 18 Eylül 2022 tarihinde, 2022-KPSS Alan Bilgisi oturumlarının 24-25 Eylül 2022 tarihlerinde yapılmasına karar verdi.
ÖSYM, KPSS yeni sınav tarihleri açıklandı

ÖSYM'den gelen son dakika açıklamasına göre iptal edilen KPSS'nin ardından yeni sınav tarihleri belli oldu.

KPSS SINAV TARİHLERİ

ÖSYM tarafından yapılan açıklamada, "ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından; 2022-KPSS Lisans Sınavının Genel Yetenek - Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumlarının 18 Eylül 2022 tarihinde, 2022-KPSS Alan Bilgisi oturumlarının 24-25 Eylül 2022 tarihlerinde yapılmasına karar verilmiştir." denildi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Viteste unuttuğu aracıyla ikinci kattan düşen sürücü ağır yaralandı08 Ağustos 2022 Pazartesi 13:23
  • Mersin'de 'Temizleme 2 Operasyonu'nda yakalanan 5 şüpheli adliyede08 Ağustos 2022 Pazartesi 13:01
  • Büyükelçi Ulusoy, Suudi Arabistan ile ilişkilerin geleceğinin çok parlak olduğunu söyledi08 Ağustos 2022 Pazartesi 13:01
  • Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Kerbela, adaletsizliğe karşı onurlu bir mücadelenin sembolüdür08 Ağustos 2022 Pazartesi 13:00
  • Salgında hizmet alınamayan spor salonuna ödenen ücret için mahkemeden iade kararı08 Ağustos 2022 Pazartesi 12:59
  • Hakkari'de yaban keçisi yavrularının körlük nedeni araştırılıyor08 Ağustos 2022 Pazartesi 12:58
  • Gazeteci Latif Şimşek ve kendisini darbettiği iddia edilen şüphelinin ifadeleri ortaya çıktı08 Ağustos 2022 Pazartesi 12:56
  • Tahıl koridorundan bir haftada 10 gemiyle 305 bin ton sevkiyat gerçekleşti08 Ağustos 2022 Pazartesi 12:51
  • Çavuşoğlu'ndan Ermenistan'a provokasyon uyarısı: Yeniden yapmayın08 Ağustos 2022 Pazartesi 12:39
  • Kuzey Irak'ta 2 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi!08 Ağustos 2022 Pazartesi 10:47
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti