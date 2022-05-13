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ÖSYM'nin hafta sonu düzenleyeceği ilk e-YÖKDİL'e yaklaşık 5 bin aday girecek

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Aygün, "Sınav, İngilizce dilinde fen bilimleri, sağlık bilimleri ile sosyal bilimler alanlarında Ankara, İstanbul, İzmir ve Adana'daki e-sınav merkezlerimizde yapılacak." dedi.
ÖSYM'nin hafta sonu düzenleyeceği ilk e-YÖKDİL'e yaklaşık 5 bin aday girecek

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, lisansüstü eğitim ve akademik yükseltmelerde geçerli olan ve 14 Mayıs'ta ilk kez elektronik ortamda da gerçekleştirilecek Elektronik Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı'na (e-YÖKDİL) 4 bin 818 adayın katılacağını bildirdi.

Aygün, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2019'dan itibaren basılı ortamda gerçekleştirilen YÖKDİL'in 14 Mayıs'ta ilk kez elektronik ortamda uygulanacağını hatırlattı.

ÖSYM'nin sınav takviminde 13 elektronik yabancı dil sınavı (e-YDS) ve bir e-YÖKDİL olmak üzere toplam 14 elektronik sınav yer aldığını bildiren Aygün, "Elektronik sınav sayısını ve çeşitliliğini artırmak başlıca hedeflerimizdendir." dedi.

Halis Aygün ilk kez gerçekleştirilecek e-YÖKDİL hakkında şunları kaydetti:

"ÖSYM olarak adaylarımızın sınavlara erişimini kolaylaştırmak için sınav merkezi sayısını artırıyoruz, bu yıla kadar 41 ilde 47 sınav merkezinde uygulanan YÖKDİL'i bu yıl 81 ilde 89 sınav merkezinde uygulamaya başladık. 2022 e-YÖKDİL, İngilizce dilinde fen bilimleri, sağlık bilimleri ile sosyal bilimler alanlarında Ankara, İstanbul, İzmir ve Adana'daki e-sınav merkezlerimizde yapacağız. İlk kez elektronik ortamda uygulayacağımız e-YÖKDİL'e 4 bin 818 aday katılacak."

ÖSYM Başkanı Aygün, e-YÖKDİL'e katılacak tüm adaylara başarı, sınav görevlilerine kolaylıklar diledi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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