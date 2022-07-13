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Otizmli Barkın yüzme sayesinde sosyalleşip özgüvenini artırdı
Otizmli Barkın yüzme sayesinde sosyalleşip özgüvenini artırdı
Tekirdağ'da babasının yüzme kursuna götürdüğü otizmli Barkın Akata'nın spor sayesinde sosyalleşmesi, kendisi kadar ailesini de sevindiriyor.
13 Temmuz 2022 Çarşamba 09:14
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Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.