Otizmli Bireyler Hizmet Birimi için ihaleye çıkıldı

Otizmli çocuklara nitelikli hizmet için Ankara Beytepe Murat Erdi Eker Devlet Hastanesi bünyesinde kurulan “Zihinsel Özel Gereksinimli Bireyler Hizmet Birimi”, gereksinim duyduğu oyuncaklara da kavuşuyor. Birime oyuncak alımı için ihaleye çıkıldı.

Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Başkent’te otizmli çocuklara nitelikli hizmet için Ankara Beytepe Murat Erdi Eker Devlet Hastanesi bünyesinde kurulan “Zihinsel Özel Gereksinimli Bireyler Hizmet Birimi”, gereksinim duyduğu oyuncaklara da kavuşuyor.

Hastane yönetimi Otizm Hizmet Birimine 146 kalem oyuncak ile temizlik ve giyecek alımı için ihaleye çıktı.

İhale 13.06.2022 tarihinde hastane binasında yapılacak. Alınacak malzemeler hastanenin Ayniyat Tüketim Malzemeleri Deposu'na teslim edilecek.

İhale şartnamesinde malzemelerin teslimi konusunda “Sözleşmenin imzalanmasını izleyen ilk iş günü sözleşme süresi başlar ve sözleşmenin süresi 31 Aralık 2022 tarihini geçemez. İdare'nin yazılı siparişi üzerine 30 (Otuz) gün içerisinde ve tek seferde teslimat yapılacaktır. İşe başlama tarihi: Sözleşmenin imzalanmasını izleyen ilk iş günü işe başlanacaktır” denildi.

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