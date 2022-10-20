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Otizmli piyanist Buğra Çankır piyano konçertosu seslendirdi

Otizmli piyanist Buğra Çankır piyano konçertosu seslendirdi
Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’nda Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Özel Konseri gerçekleştirildi. Konserin ilk bölümünde piyano konçertosu seslendiren otizmli piyanist Buğra Çankır uzun süre ayakta alkışlandı.

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’nda (CSO) yapılan Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Özel Konseri büyük ilgi gördü. İki bölümden oluşan konserin ilk bölümünde otizmli piyanist Buğra Çankır, Şef Cemi’i Can Deliorman’ın yönetiminde Bach’ın piyano konçertosunu seslendirdi.

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