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Oto yıkamacıdan 120 bin liralık malzeme hırsızlığı kamerada

Beylikdüzü'nde, oto yıkamacıya giren hırsızlar, 120 bin lira değerindeki malzemeyi çalarak kaçtı. Giderken poşette buldukları çayı da çalan hırsızların o anları güvenlik kamerasına yansıdı.
Oto yıkamacıdan 120 bin liralık malzeme hırsızlığı kamerada

Olay, dün sabah saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan bir oto yıkamacıda yaşandı. Hafif ticari araçla gelen 3 hırsızlık şüphelisi, otoparkın en alt katında bulunan oto yıkamacıya girdi. Şüpheliler, oto yıkamacıya ait demir menfezleri, güvenlik kamerası ve sistemlerini, elektrikli süpürgeleri, tazyikli su makinesi, masa ve 1 kilo çayı çaldı. Malzemeleri hafif ticari araca yükleyen 3 şüpheli, kısa sürede buradan ayrıldı. İş yerine gelen Yurday Akkaya, malzemelerin eksik olduğunu fark ederek güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. Akkaya, hırsızlık yaşandığını anlayınca durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polisler, yaptıkları çalışmaların ardından hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.

"UTANMADAN BİR KİLOLUK ÇAYI ÇALMIŞLAR"

Yaşanılan hırsızlığın üzücü ve komik olduğunu söyleyen iş yeri sahibi Yurday Akkaya, “Sabah dükkana geldim. Malzemelerin eksik olduğunu fark ettim. Hemen güvenlik odasına çıktım. Bir hırsızlık olduğunu orada gördük. 120 bin liranın üzerinde malzememiz çalındı. Süpürgeler, tazyikli su makinesi, elektronik eşyalar ve bunun gibi birçok şey çalınmış. Utanmadan bir kiloluk çayı çalmışlar. Bir kısmı da yere dökülmüş. Üzücü, komik ve değişik bir durumö ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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