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Otobüs çarptı, kaldırıldığı hastanede karnından 7 kilo kitle çıkartıldı: İyi ki çarpmış diye dua ediyorum

AKSARAY'da halk otobüsünün çarpması sonucu hafif yaralanıp, hastaneye kaldırılan B.G.?nin (17) karnından, ameliyatla 60 santimetre büyüklüğünde, 7 kilo 800 gram ağırlığında kitle çıkartıldı.
Otobüs çarptı, kaldırıldığı hastanede karnından 7 kilo kitle çıkartıldı: İyi ki çarpmış diye dua ediyorum

AKSARAY'da halk otobüsünün çarpması sonucu hafif yaralanıp, hastaneye kaldırılan B.G.?nin (17) karnından, ameliyatla 60 santimetre büyüklüğünde, 7 kilo 800 gram ağırlığında kitle çıkartıldı. Ameliyatı yapan Çocuk Cerrahı Dr. Ayşe Betül Öztürk, "Daha önce 26 santimlik bir kitle görmüştüm. Bu ise ondan daha büyük ve bütün karnını kaplamış şekilde, bütün organları itilmiş ve yer değiştirip küçülmüş ve yetirince gelişmemiş. Şu an da karın içinde ciddi bir boşluk oluştu. Kızımız da 7 kilo vermiş oldu. Durumu da gayet iyi? dedi.

Kaza, 25 Ağustos günü saat 18.30 sıralarında Taşpazar Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Üniversiteye hazırlık kursundan çıkan B.G., yolun karşısına geçmek isterken halk otobüsü çarptı. Kazada yaralanan B.G., çağrılan ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tetkikler sırasında B.G.?nin karnında kitle tespit edildi. Ameliyata alınan B.G.?nin karnından 60 santimetre büyüklüğünde, 7 kilo 800 gram ağırlığında kitle çıkarıldı.

'KIZIMA ÇARPAN OTOBÜS ŞÖFÖRÜNÜ DUA EDİYORUM'

B.G.'nin annesi Reyhan G. (52), kızının karnındaki kitleyi kazanın ardından öğrendiklerini belirtti. Kızının kazada hafif şekilde yaralandığını belirten Reyhan G., şöyle konuştu:

'Kaza sonrası kızımın hastanede çekilen tomografi sonucunda karnındaki kist görülüyor. Doktoru tarafından acil ameliyata alınıyor ve başarılı bir ameliyat geçiriyor. Hiçbir belirtisi ve ağrısı yoktu. Biz de bu olaya çak şaşırdık. 7 kilonun üzerinde karnından bir kist çıktı. Biz de ne kadar süredir var bilmiyoruz. En ufak bir belirtisi olsa hemen doktora getirirdim. Hiçbir ağrısı ve sızısı yoktu kızımın. Halk otobüsü şoförü iyi ki kızıma çarpmış diyorum. Dün geceden bu yana otobüs şoförüne, kızıma iyi ki çarpmış diye dua ediyorum. Kaza sonrası da şoförden davacı olmadık. Kazayla ilgili kızımda şükür bir yaralanma yok. Doktoru Ayşe Betül ile konuşunca çok şaşırdım. Neden bu kadar acil bir ameliyat olması gerektiğini sordum. O da 'Karnındaki kist patlarsa kurtaramayabiliriz ve çok riskli, karnını tamamen kist sarmış' dedi. Başarılı bir ameliyatla kızım kurtuldu.'

'HASTAMIZ BİR ANDA 7 KİLO ZAYIFLADI'

Ameliyatı gerçekleştiren Dr. Ayşe Betül Öztürk ise B.G.'nin karnındaki kitlenin doğuştan olduğunu ve giderek büyümesine rağmen hasta ve yakınları tarafından fark edilmediğini belirtti. Kaza vakası sonrası böyle bir olayı ilk kez yaşadıklarını belirten Öztürk, "Kızımız, bir trafik kazısı geçiriyor ve kendisine otobüs çarpması sonrası acil servise getiriyor. Rutin kontrolleri yapılırken çekilen tomografisinde karın içerisinde büyük bir kitle olduğunu tespit edildi. Neredeyse bütün karnını kaplayan bir kitle nedeniyle hastayı hemen ameliyat aldık. Başarı bir ameliyatla yaklaşık 60 santimetre büyüklüğünde ve 7 kilo 800 gram ağırlığındaki kitleyi hiçbir sorun yaşamadan çıkardık. Hastamızın şu an da durumu iyi ve besleniyor. Daha önce 26 santimetrelik bir kitle görmüştüm. Bu ise ondan daha büyük ve bütün karnını kaplamış şekilde, bütün organları itilmiş ve yer değiştirip küçülmüş ve yetirince gelişmemişti. Şu anda karın içinde ciddi bir boşluk oluştu. Kızımız da 7 kilo vermiş oldu. Bu kitle aslında doğuştan varmış ve giderek yavaş yavaş büyümüş. Fark edilmemesinin nedeni ise hiç ağrı yapmamış olması. Aslında kızımız zayıf. Kendisi karnının çıkık ve göbekli olduğunu zayıflamaya çalıştığını belirtti. Bu kilodan değil kitleden kaynaklanıyormuş. Kaza olmasaydı ve kitle biraz daha büyüyüp patlasaydı, kanama nedeniyle hayatını kaybedelerdi. Zayıf bir kızın bu şekilde karnının göbekli olmasını beklemiyoruz. İnsanlar çocuklarında bir asimetrik görünüm olduğunda mutlaka doktora başvurmalılar" diye konuştu.

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