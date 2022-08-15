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Otobüs şoförü, fenalaşan hamile yolcuyu sırtında hastaneye taşıdı

ANKARA'da özel halk otobüsü şoförü Fırat Kaya (27), dün akşam otobüste fenalaşan hamile kadını yolcularla beraber hastaneye yetiştirdi. Kaya, hastaneye geldiği sırada yere yığılan kadını sırtına alıp içeri taşıdı.
Otobüs şoförü, fenalaşan hamile yolcuyu sırtında hastaneye taşıdı

Olay, dün akşam saatlerinde Atapark-Dikmen hattında sefer yapan 06 UK 116 plakalı özel halk otobüsünde meydana geldi. Otobüs şoförü Fırat Kaya, Sanatoryum Caddesi'ne geldiği sırada hamile olduğu söylenen kadının fenalaştığını fark etti. Diğer yolcular kadına müdahale ederken, aracın dörtlülerini yakan sürücü, hiçbir durakta durmadan Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gitti. Kaya, otobüsten indirilirken kadının yere yığılması üzerine de yolcuyu sırtına alıp hastaneye taşıdı. Acil servise götürülen kadının sağlık durumunun iyi olduğu ve taburcu edildiği öğrenildi.

'KİM OLSA AYNI ŞEYİ YAPARDI'

Yaşadıklarını anlatan otobüs şoförü Fırat Kaya, "Dün akşam iki arkamdaki koltukta oturan kadın rahatsızlandı. Hamile olduğunu söylediler. Ben aynadan baktığımda yarı baygındı. Gelen durakta durmadan yolculardan müsaade isteyerek Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gittim. Yanımda şoför arkadaşım vardı. Sedye istemeye gitti. Sedye 3-4 dakika içinde gelmeyince koltuğundan kaldırdık. Koridora yığıldı kaldırınca. Sedye de gelmeyince ben dayanamadım. 'Hanımefendi sırtıma binin' diyerek acil girişine kadar götürdüm. Yolcular teşekkür etti, dua ettiler. Onların da duası yeter bize. Yine böyle bir şey olsa yine yaparım. İnsanın vicdanı el vermiyor. Kim olsa anı şeyi yapardı" dedi.

Öte yandan hamile yolcunun hastaneye getirildiği anlar, otobüsün güvenlik kamerasına yansıdı.

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