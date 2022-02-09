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Otobüste kadının cep telefonunu çalan şüpheli yakalandı

Adana’da aynı durakta birlikte otobüse bindiği A.Ç. (28) adlı kadının montunun cebindeki cep telefonunu çalıp kaçan C.A. (35), yakalandı. 16 suç kaydı olan, ifadesinde “Alkollüydüm, şeytana uydum” diyen C.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Otobüste kadının cep telefonunu çalan şüpheli yakalandı

Olay, 2 Şubat’ta Seyhan ilçesi İnönü Caddesi’nde meydana geldi. A.Ç.’nin montunun cebindeki cep telefonu, duraktan kendisiyle birlikte aynı otobüse binen kişi tarafından çalındı. Otobüsün kapısı kapanmadan şüpheli, geri indi. Kısa süre sonra telefonunun çalındığını fark eden genç kadın, durumu polise bildirdi.

İhbar üzerine gelen Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarından şüphelinin ‘hırsızlık’, ‘dolandırıcılık’, ‘yankesicilik’ ve ‘kasten yaralama’ gibi suçlardan 16 ayrı suç kaydı olan C.A. olduğunu tespit etti. Adresi belirlenen C.A., polisin yaptığı baskınla yakalanıp, gözaltına alındı.

Emniyetteki ifadesinde “Alkolün etkisiyle şeytana uydum, kadının cebindeki telefonu aldım. Çok pişmanım” diyen C.A. sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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