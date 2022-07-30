Otokar'ın ilk 6 aydaki net karı 543 milyon lira oldu

Otokar'ın ilk 6 aydaki net karı yüzde 37 artışla 543 milyon lira oldu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Otokar, 6 aylık finansal sonuçlarını açıkladı.

Yeni ürün tanıtımında 2022'ye hızlı başlayan Otokar, yılın ilk yarısında 4 yeni araç lansmanı yaptı.

Yenilikçi araçlarını dünyanın dört bir yanında tanıtan Otokar, yılın ilk yarısında cirosunu geçen yılın aynı dönemine kıyasla iki katına çıkardı. İhracatta mevcut seviyeyi koruyan şirketin, ilk 6 aydaki net karı yüzde 37 artışla 543 milyon lira oldu.

Türkiye dahil 5 ülkedeki şirketleriyle faaliyet gösteren ve araçları 5 kıtada 60'tan fazla ülkede kullanılan Otokar, yılın ilk 6 ayında cirosunu 2 katına çıkartarak, 3,7 milyar liraya taşıdı. Şirketin ihracatı ise geçen yılın aynı dönemi ile benzer seviyede gerçekleşerek 146 milyon dolar oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Otokar Genel Müdürü Serdar Görgüç, Türkiye otobüs pazarındaki liderliğini 13 yıldır aralıksız sürdüren Otokar'ın kullanıcıların ilk tercih olmayı sürdürdüğünü belirtti.

Görgüç şunları kaydetti:

"Otokar otobüslerinin Ankara, İzmir ve İstanbul başta olmak üzere Türkiye'deki pek çok büyükşehir belediyesinin yanı sıra Avrupa'da Fransa, İtalya, İspanya, Almanya, Romanya gibi ülkelerde tercih edilmesinden büyük gurur duyuyoruz. Geçtiğimiz yıl sonlarında kazandığımız metrobüs ihalesi kapsamında mega kent İstanbul için özel olarak tasarlayıp ürettiğimiz 100 adet KENT XL metrobüsünün teslimatlarını 6 ay gibi kısa bir sürede tamamladık. 21 metre uzunluğunda ve 200 yolcu kapasiteli olan Otokar KENT XL metrobüsleri 2022 yılının ilk aylarından itibaren yolcu taşımacılığına başladı.

Türkiye’nin ilk hibrit otobüsü, ilk elektrikli otobüsü, akıllı otobüsü gibi öncü araçlara imza atan Otokar’ın elektrikli otobüsteki iddiasını ilk kez Busworld Turkey 2022 fuarında sergilediği yeni otobüslerle yükseltti. Alternatif yakıtlı araçlar alanında öncü çalışmaları hayata geçirdik. Geleceğin beklentilerine odaklanan şirketimiz, geçtiğimiz yıl sonunda 12 metre elektrikli otobüs tanıtımlarını Avrupa genelinde yapmıştı. 6 metreden 18,75 metreye kadar uzanan elektrikli otobüs ailemizin yeni üyelerini ise uluslararası otobüs fuarı Busworld Turkey’de ilk kez sergiledik. Lansmanını yaptığımız elektrikli körüklü belediye otobüsümüz e-Kent Körüklü ve elektrikli minibüsümüz e-Centro, tasarımdan sahip olduğu özelliklere kadar büyük bir beğeni kazandı. Yakın zamanda hedef pazarımız olan Avrupa’dan elektrikli otobüslerimiz için yeni siparişler aldık. Hedefimiz elektrikli otobüste yeni bir başarı hikayesi yazmak."

Görgüç, Otokar'ın yeniliklerin yılı olarak ilan ettiği 2022'de toplu taşımacılığın yanı sıra kamyon pazarındaki iddiasını da Atlas 3D ile farklı bir boyuta çektiğini belirtti.

Ticari araçlar alanındaki deneyimlerini yaklaşık 10 yıl önce Atlas ile hafif kamyon segmentine de taşıdıklarını belirten Görgüç, "Atlas, bugüne kadar farklı iş kollarındaki işletmelerin ve kamu kuruluşlarının büyük beğenisini kazandı. Pazarda oluşan beklenti ve ihtiyacı karşılayabilmek için Atlas ailesinin yeni üyesini, 12 tonluk ve 3 akslı Atlas 3D’yi tanıttık. Öte yandan ticari araçta geniş ürün gamımıza Türkiye’nin dört bir yanında kolayca ulaşılabilmesi için bayi yapılanmamızı güçlendirmeye devam ettik." ifadelerini kullandı.

Görgüç, Karadeniz ve Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki yeni bayilerin hizmete başladığını açıkladı.

Otokar'ın Türk savunma sanayii çalışmalarını da aralıksız sürdürdüğünü belirten Görgüç, bu alanda başarısı dünyaca kanıtlanan askeri araçların kullanıcı testlerinin farklı coğrafyalarda devam ettiğini söyledi.

Otokar’ın savunma sanayi alanında global bir oyuncu olduğuna dikkati çeken Görgüç, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Askeri araçlarımız Türk ordusu ve güvenlik güçleri dahil dünyada 35’ten fazla dost ve müttefik ülkedeki 55’ten fazla kullanıcı envanterinde yer alıyor, çok farklı coğrafyalarda, zorlu iklim koşullarında, riskli bölgelerde aktif olarak hizmet veriyor. Bu yılın ilk 6 ayında savunma sanayii ürün ve kabiliyetlerimizi Avrupa’nın en büyük savunma sanayii fuarı olan Eurosatory başta olmak üzere Doğu Avrupa, Uzakdoğu ve Güney Amerika'daki düzenlenen fuarlarda tanıttık, pandemi sonrasında mevcut kullanıcılarımızla yüz yüze görüşme imkanı bulurken potansiyel kullanıcılarımızla biraraya geldik. Kara araçlarında başarılı ürün ve hizmetlerimizin yanı sıra teknoloji transferi kabiliyetlerimizle de ön plana çıkıyoruz. Farklı bölgelerde iş birliği ve ihracat fırsatlarını yakından takip ediyoruz.

Savunma sanayisinde birçok farklı ülkede aktif bir şekilde ihtiyaç ve beklentileri takip ediyoruz. Farklı ülkelerin envanterinde olan, barış güçlerinde aktif kullanılan zırhlı araçlarımızın başarılı performansı birçok ülkenin dikkatini çekiyor. Kullanıcılar araçlarımızı kendi coğrafi ve iklim koşullarında denemek istiyorlar. Halihazırda pek çok ülkede araçlarımız kullanıcılarımız tarafından detaylı ve zorlu testlere tabi tutuluyor. Kullanıcılarımızın beklenti ve ihtiyaçlarını yakından takip ediyoruz. Bu yıl mayıs ayında kamuoyuna da açıkladığımız önemli bir ihracat siparişi aldık. Teslimatları önümüzdeki dönemde tamamlayacağız."