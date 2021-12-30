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Otomatik Katılım Sistemi'ne yeniden giriş zorunluluğu 2022'de kalkacak

2017 yılından itibaren otomatik katılım sistemi kapsamında emeklilik planlarına dâhil olup cayma veya ayrılma hakkını kullanan çalışanların 2022 yılında sisteme otomatik olarak tekrar dâhil olmasına ilişkin zorunluluğun kaldırıldığı bildirildi.
Otomatik Katılım Sistemi'ne yeniden giriş zorunluluğu 2022'de kalkacak

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu'ndan (SEDDK) konuya ilişkin yapılan açıklamada, 2017 yılında uygulamaya alınan ve çalışanların işverenleri aracılığıyla otomatik olarak bireysel emeklilik sistemine dahil edildiği otomatik katılım sisteminin, emeklilik dönemindeki refah seviyesini koruma amacıyla 6,3 milyon çalışana değer kattığı vurgulandı.

Sistemin daha etkin çalışmasına yönelik geliştirmelerin de yapılmakta olduğu vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Sistemdeki devlet katkısının artırılmasına yönelik çalışmaların paralelinde, bireysel emeklilik ve otomatik katılım sistemine gösterilen büyük ilgi ve sistemin istikrarlı büyümesi devam etmektedir. Bu istikrarın bir neticesi olarak, 29.12.2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Cumhurbaşkanı kararı sonrasında, 2017 yılından itibaren otomatik katılım sistemi kapsamında emeklilik planlarına dâhil olup cayma veya ayrılma hakkını kullanan çalışanların 2022 yılında sisteme otomatik olarak tekrar dâhil olmasına ilişkin zorunluluk kaldırılmıştır."

Kaynak: Haber Kaynağı
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