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Otomatik yapılandırılan GSS prim borcunda son üç gün

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borçlarında son ödeme tarihinin 31 Aralık olduğunu hatırlattı.
Otomatik yapılandırılan GSS prim borcunda son üç gün

SGK'den yapılan açıklamaya göre, 9 Haziran 2021'de yürürlüğe giren 7326 sayılı Yapılandırma Kanunu kapsamında GSS prim borçları, vatandaşların başvurusuna gerek kalmadan otomatik yapılandırıldı.

Kanunun getirdiği avantajlardan yararlanmak isteyen vatandaşların GSS prim borçlarını 31 Aralık 2021'e kadar ödemesi gerekiyor.

Kanun, Nisan 2021 ve öncesine ait GSS prim borçlarını kapsıyor.

Ana para borcunun tamamının 31 Aralık'a kadar ödenmesi halinde gecikme cezası ve zammı otomatik siliniyor.

Vatandaşlar, yapılandırılan GSS borçlarını, e-Devlet veya anlaşmalı bankalardan "GSS 7326 Yapılandırma Prim Tahsilatı" menüsünden ödeyebiliyor.

Borcunu ödeyen vatandaşlar, sağlık hizmetlerinden de yararlanabiliyor.

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