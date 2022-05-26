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Otomobil direğe çarptı; Derya öğretmen ile kızı öldü, oğlu yaralı

ANTALYA'da kontrolden çıkıp elektrik direğine çarpan otomobilin sürücüsü öğretmen Derya Akgül (36) ile kızı Defne (7) yaşamını yitirdi, oğlu Ilgaz Akgül (4) ise yaralandı. Yapılan incelemede, sürücü koltuğundaki emniyet kemerinde toka takılı olduğu görüld
Otomobil direğe çarptı; Derya öğretmen ile kızı öldü, oğlu yaralı

Kaza, saat 16.00 sıralarında, Antalya- Serik kara yolunda meydana geldi. Aksu ilçesi Kurşunlu Mahallesi’ndeki bir okulda öğretmen olduğu öğrenilen Derya Akgül’ün kontrolünü yitirdiği 06 CJD 235 plakalı otomobil, elektrik direğine çarptıktan sonra savrulup yolun sağındaki yağmur giderine düştü. İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekipleri, Derya Akgül ile otomobildeki kızı Defne'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Derya Akgül'ün kolu kırılan oğlu Ilgaz ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Anne ve kızının cansız bedenleri ise Antalya Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü.

KEMER YERİNDE TOKA

Araçtaki incelemede, Derya Akgül’ün emniyet kemerinin bağlı olmadığı, kemerin takıldığı yerde ise toka olduğu görüldü.

Derya Akgül'ün astsubay eşi Seydullah Akgül'ün, Ankara'da görev yaptığı bildirildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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