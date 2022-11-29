  • BIST 4.918,31
  • Altın 1050.663
  • Dolar 18.6316
  • Euro 19.3282
  • Ankara 1 °C
  • İstanbul 12 °C
  • İzmir 13 °C
  • Konya 3 °C
»

Otomobil üreticileri, rekor kar elde etmeye devam ediyor

Denetim ve danışmanlık şirketi EY'nin araştırmasına göre, dünyanın en büyük otomobil üreticileri rekor karlar elde etmeye devam ediyor.
Otomobil üreticileri, rekor kar elde etmeye devam ediyor

EY, 16 otomobil üreticisinin ocak-eylül dönemi finansal sonuçlarına ilişkin analiz araştırmasının sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, yarı iletken (çip) arzının iyileşmesi ve lüks araçlara olan güçlü talep, otomobil üreticilerinin iyi kar elde etmesini sağlıyor.

16 şirketin hem toplam satışları hem de toplam karları, üçüncü çeyrekte şimdiye kadar kaydedilen en yüksek seviye olarak kayıtlara geçti.

Faaliyet karı açısından Mercedes-Benz, yaklaşık 5,2 milyar avro ile ilk sırada yer alırken, Mercedes Benz'i, 4,7 milyar avro ile Volkswagen izledi. Alman lüks otomobil üreticisi BMW ise 3,7 milyar avroluk faaliyet karı ile beşinci sırada yer aldı.

"Rüya gibi bir çeyrekti"
EY Batı Avrupa Hareketlilik Bölümü Başkanı Constantin Gall, konuya ilişkin değerlendirmesinde, "Sonuç olarak, yılın üçüncü çeyreği, yavaşlayan ekonomiye ve otomobil endüstrisi için çok zor bir jeopolitik duruma rağmen rüya gibi bir çeyrekti." ifadesini kullandı.

Alman üreticilerin, Çin pazarında geçen yılın aynı çeyreğine göre satışlarını yüzde 28 artırması dikkati çekti. Mercedes-Benz, Çin'de yüzde 67 ile en çok büyüyen marka oldu.

Araştırmaya göre, Kovid-19 salgınında büyük bir sorun olan yarı iletken arzı toparlanırken, özellikle birinci sınıf araçlara olan talep yüksek kalmaya devam ediyor.

Araştırmada, önemli satış pazarlarındaki nüfusun büyük bir bölümünün yüksek enflasyon ve satın alma gücü kaybı nedeniyle gelecekte özellikle hacimli üreticilere yönelik pazarın baskı altında olacağı tahmin edildi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Şanlıurfa’da uyuşturucu satıcıları polise ateş açtı: 2 polis yaralı29 Kasım 2022 Salı 01:45
  • Cumhurbaşkanı açıkladı, işte kadro düzenlemesi; hangi sözleşmeliler kadroya alınıyor? 28 Kasım 2022 Pazartesi 20:12
  • Mardin'de boğayı balyozla öldüren cani tutuklandı28 Kasım 2022 Pazartesi 19:57
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan EYT ve sözleşmelilere kadro açıklaması28 Kasım 2022 Pazartesi 19:01
  • Şehitler Demir ve Öztürkmen son yolculuklarına uğurlandı28 Kasım 2022 Pazartesi 16:41
  • Çin'den sokak ortasında müstehcen zulüm28 Kasım 2022 Pazartesi 15:44
  • Kadıköy'de taksicilere ceza yağdı28 Kasım 2022 Pazartesi 14:31
  • Denizli'de kimya fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor28 Kasım 2022 Pazartesi 14:21
  • DHKP/C'nin Türkiye sorumlusu Gülten Matur İstanbul'da yakalandı28 Kasım 2022 Pazartesi 11:33
  • Saldırı hazırlığı yapan 14 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi28 Kasım 2022 Pazartesi 10:44
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti