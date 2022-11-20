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Otomobilde matrah düzenlemesi için geri sayım

Sıfır otomobil almak isteyenlerin beklediği matrah düzenlemesinin, 1 Aralık tarihinde yürürlüğe gireceği açıklandı.
Otomobilde matrah düzenlemesi için geri sayım

Son iki yılda koronavirüs salgınıyla birlikte yaşanan çip krizi, ham madde ve taşıma maliyetlerindeki artış, tüm dünyada otomobil fiyatlarını etkiledi..

Türkiye'de döviz kurlarındaki artış ve enflasyonla birlikte otomobil fiyatları, rekor düzeye ulaştı.

Hükümetin otomobil vergilerinde matrah artırımına gidileceğini açıklamasının ardından bu kararın, otomobil fiyatlarına nasıl yansıyacağı ise merak ediliyor.

Daha önce yaptığı açıklamasında ÖTV indiriminin gündemde olmadığını belirten Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, bugün Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği (OYDER) temsilcileriyle bir araya geldi.

OYDER Başkanı Altuğ Erciş ve beraberindeki Yönetim Kurulu Üyelerinin katıldığı görüşmede sektöre ilişkin fikir alışverişinde bulunurken, otomobildeki matrah düzenlemesi de gündeme geldi.
Matrah düzenlemesinde son aşamaya gelindi

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Görüşme sırasında otomobilde matrah düzenlemesinde son aşamaya gelindiği ve uygulamanın 1 Aralık itibarıyla hayata geçirileceği ifade edildi.

Nebati, sosyal medya hesabından görüşmeye ilişkin yaptığı paylaşımda ise, "İstişare odaklı görüş ve önerilerin yanı sıra devreye aldığımız uygulamaların çıktılarını kapsamlı bir şekilde ele aldık." ifadelerini kullandı.

Matrah düzenlemesi nedir

Otomobillerde yapılan vergi matrahı, otomobilin herhangi bir vergi olmadan çıplak fiyatını temsil etmekte.

Bakanlığın üzerinde çalıştığı matrah düzenlemesiyle ÖTV oranları sabit tutulacak ancak matrah genişletilerek, bazı araçlardan daha az ÖTV alınacak.

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