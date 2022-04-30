Otomobildeki çifte cinayetin şüphelisi ormanda yakalandı

MUĞLA'da boşandığı Sevgi Yılmaz (34) ile Özgür Dağ'ı (25) otomobilde bıçaklayarak öldürdükten sonra kaçan Özay K. (51), jandarma tarafından saklandığı ormanda yakalandı.

Yatağan ilçesi Aysantı mevkisinde, dün sabah saatlerinde, 34 GB 6384 plakalı otomobilde kanlar içinde hareketsiz olan kadın ile erkeği görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bıçaklanarak öldürüldükleri belirlenen kişilerin, kereste atölyesi çalışanı Özgür Dağ ile 2 çocuk annesi ev kadını Sevgi Yılmaz olduğu tespit edildi. Jandarma ve savcının olay yeri incelemelerinin ardından cansız bedenler, otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Muğla İl Jandarma, Yatağan ve Kavaklıdere İlçe Jandarma Komutanlıkları ekipleri, cinayet şüphelisi olarak Sevgi Yılmaz'ın boşandığı Özay K.'nin yakalanması için çalışma başlattı. Güzergahtaki araçlar tek tek durdurularak kimlik kontrolü yapıldı, bagajları arandı. Karayolunda kontrol sürerken, olay yerine 7 kilometre mesafedeki ormanda özel eğitimli iz takip köpeğiyle yapılan aramada, ağaçların altına saklanan Özay K., bitkin halde yakalandı.

Özay K., ambulansla Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Özay K.'nin tedavisinin ardından gözaltına alınacağı bildirildi.

Üç kişinin birlikte aynı otomobilde alkol aldıkları, çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Özay K.'nin cinayeti işlediği iddia edildi.