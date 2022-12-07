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Otomobilin camından çıkarak pompalı tüfekle ateş etti
Otomobilin camından çıkarak pompalı tüfekle ateş etti
MALTEPE’de asker eğlencesi sırasında konvoydaki otomobilin camından çıkan bir kişi pompalı tüfekle havaya ateş etti. O anlar cep telefonu kamerasına yansırken olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.
07 Aralık 2022 Çarşamba 08:40
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Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.