Otomobilin camından çıkarak pompalı tüfekle ateş etti

MALTEPE’de asker eğlencesi sırasında konvoydaki otomobilin camından çıkan bir kişi pompalı tüfekle havaya ateş etti. O anlar cep telefonu kamerasına yansırken olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.