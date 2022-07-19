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Otomobilin kapısına çarparak düşen bisiklet sürücüsü, kamyonetin altında kaldı

ESKİŞEHİR'de, park halindeki otomobilin açılan kapısına çarparak devrilen elektrikli bisikletin sürücüsü Süleyman B., karşı yönden gelen kamyonetin altında kaldı. Hastaneye kaldırılan Süleyman B.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Otomobilin kapısına çarparak düşen bisiklet sürücüsü, kamyonetin altında kaldı

Kaza, Odunpazarı ilçesine bağlı Vişnelik Mahallesi Taşköprü Caddesi'nde meydana geldi. Süleyman B. isimli sürücü kullandığı elektrikli bisiklet ile seyir halindeyken yolun sağında park halinde bulunan 10 ES 288 plakalı otomobilin sürücüsü Serkan T.'nin açtığı kapıya çarparak devrildi. Yere düşen Süleyman B., karşı şeritten gelen Yücel H. yönetimindeki 26 VD 678 plakalı kamyonetin altında kaldı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan Süleyman B., ambulansla Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Süleyman B.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Kaza anı ise çevreki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

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