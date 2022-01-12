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Otomobilinin lastiği patladı, polis otomobilini gasbetti: 1 polis yaralı

Otomobilinin lastiği patladı, polis otomobilini gasbetti: 1 polis yaralı
Ankara'da, lastiği patlayan otomobilin sürücüsü yardıma gelen polis ekiplerinin otomobilini gasbetti. Şüpheli, otomobilin yerini tespit eden ekiplere levye ile saldırarak bir polis memurunu yaraladı. Polis, kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, gece saatlerinde Ankara-Niğde otoyolu Gölbaşı mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, otomobilinin lastiği patlayan kimliği belirsiz sürücü, trafik ekiplerinden yardım istedi. Kendisine yardıma gelen polis ekiplerinin yola duba dizmesini fırsat bilen şüpheli, ekiplerin kullandığı polis aracını gasbetti.

POLİSE LEVYE İLE SALDIRDI

Polis aracını gasbeden şüpheli, izini kaybettirmek için Gölbaşı ilçesi Selametli Şehit Emrah Mahallesi'ne sığındı. Aracın GPS sinyalini takip eden polis ekipleri, Selametli Şehit Emrah Mahallesi girişinde şüpheliyi ve aracı buldu. Yakalanacağını anlayan şüpheli bu sefer de otomobilden çıkardığı levye ile polis ekiplerine saldırarak kaçtı. Saldırıda 1 polis memuru, hafif şekilde yaralandı.

Köyün içinde yaya vaziyette izini kaybettiren şüpheliyi yakalamak için bölgeye çok sayıda trafik, asayiş ve Polis Özel harekat ekibi sevk edildi. Köyün giriş-çıkışında güvenlik önlemi alan polis, şüpheliyi yakalamak için çalışmalara devam ediyor.

Öte yandan, yaralı polisin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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