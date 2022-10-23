Otomotiv sektörü Avrupa'yla mesafe yakınlığını fırsata dönüştürmeyi planlıyor

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik, Sınırda Karbon Düzenlemesi Yönetmeliği'nin 1 Ocak 2023'ten itibaren üç yıllık bir geçiş süreci uygulanarak yürürlüğe gireceğini söyledi.

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik, Sınırda Karbon Düzenlemesi Yönetmeliği'nin 1 Ocak 2023'ten itibaren üç yıllık bir geçiş süreci uygulanarak yürürlüğe gireceğini belirterek, "OİB olarak biz de otomotiv endüstrisini de kapsayan bu dönüşüm ve gelişmeleri heyecanla takip ediyoruz. Pandemiden sonra Avrupa'da tedarik merkezlerini yakınlaştırma eğilimini, Avrupa pazarına yakınlığımız nedeniyle fırsata çevirmek istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

OİB'den yapılan açıklamaya göre, birliğin ev sahipliğinde gerçekleştirilen "Türkiye Otomotiv Sektörü Sürdürülebilirlik Eylem Planı Çalıştayı"nın açılışında konuşan Çelik, ana ve tedarik sanayisi temsilcileri olarak sektöre yol göstermenin öneminin farkında olduklarını vurguladı.

Yakın gelecekte karşılaşabileceklerinden habersiz bir kesimin olduğuna değinen Çelik, bu eylem planıyla herkese ulaşarak firmalara yol göstermeyi hedeflediklerini aktardı.

Çelik, eylem planının farkındalık, mevcut durum tespiti, yeşil dönüşüm için iş birliği, üretimde çevresel etkilerin azaltılması, çevreci araçlar için yeni teknolojilere geçiş ve sosyal sürdürülebilirlik gibi başlıklardan oluştuğunu belirterek, "Bugün bu başlıklar ilgili çalışma gruplarında ayrı ayrı irdelenecek. Eylem planının yayınlanmadan önce mümkün olduğunca mutabakata varılmış olmasına çok önem veriyoruz. Bu sayede sektörümüz belirlenen hedefleri gerçekleştirmede daha istekli olacak." ifadelerini kullandı.

Son yıllarda çevre duyarlılığının giderek arttığına ve tüketici için bir kıstas haline geldiğine dikkati çeken Çelik, şunları kaydetti:

"Hükümetlerin ve AB gibi örgütlerin sera gazını azaltmaya yönelik önlemleri de gittikçe artıyor ve bağlayıcı hale geliyor. Avrupa Komisyonunun açıkladığı Sınırda Karbon Düzenlemesi Yönetmeliği 1 Ocak 2023'ten itibaren üç yıllık bir geçiş süreci uygulanarak yürürlüğe girecek. Bu gelişmeler ülkemizdeki sürdürülebilirlik ve Avrupa Yeşil Mutabakatı hedefleri doğrultusunda yapılan çalışmaları hızlandırdı. OİB olarak biz de otomotiv endüstrisini de kapsayan bu dönüşüm ve gelişmeleri heyecanla takip ediyoruz. Pandemiden sonra Avrupa'da tedarik merkezlerini yakınlaştırma eğilimini, Avrupa pazarına yakınlığımız nedeniyle fırsata çevirmek istiyoruz. Türkiye'deki şirketlerin AB Yeşil Mutabakatı çerçevesindeki düzenlemeler kapsamında geleceğe yönelik adım atması ve direktife uyum faaliyetlerine yönelik aksiyonları, hazırlıkları proaktif bir yaklaşım olarak şimdiden almaları gerektiğinin farkındayız. Sektörümüzün bu düzenlemeye ve bu düzenlemenin getireceklerine hazırlıklı olmasını sağlayacak çalışmalar yapıyoruz."

"Sektörde asıl farkı odaklanmayla yaratırız"

Taşıt Araçları Tedarik Sanayicileri Derneği (TAYSAD) Başkanı Albert Saydam da kavramların çok sık kullanılarak aslında içeriğinin boşaltıldığını söyledi.

Sürdürülebilirlik için kaynakların verimli kullanımının önemli olduğunu vurgulayan Saydam, "Bizler maalesef evrene çok kötü baktık. Şu anda da yumurta kapıya dayanmış durumda. Herkes 600 beygirlik ve 5 litrelik araçla pistte yerini alırken güneş enerjisiyle çalışan bir araçla yarışa girmeye kalkmak hayalcilik olur. Sektörde asıl farkı odaklanmayla yaratırız. Her konuda bence odaklanmak gerekli. Böylece otomotiv sektörü, ana ve tedarik sanayiyle pozitif ayrışma görevi üstlenecektir." açıklamasında bulundu.

Otomotiv Sanayicileri Derneği (OSD) Başkanı Cengiz Eroldu ile OİB, OSD ve TAYSAD üyesi çok sayıda sektör temsilcisinin katıldığı çalıştayda OİB Denetim Kurulu Üyesi Ali Kemal Yazıcı "Küresel Isınma ve İklim Değişikliği", Ticaret Bakanlığı Uluslararası Anlaşmalar ve AB Genel Müdürlüğü Ticaret Uzmanı Elif Berrak Taşyürek ise "İklim Değişikli ile Mücadele" başlığında sunum yaptı.