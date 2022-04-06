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Otomotivde en fazla ihracatı Kocaeli yaptı

Otomotiv endüstrisinde geçen ay en fazla ihracat gerçekleştiren il, 736 milyon 448 bin dolarla Kocaeli oldu.
Otomotivde en fazla ihracatı Kocaeli yaptı

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, otomotiv endüstrisi, martta yaklaşık 2,7 milyar dolar ile en fazla ihracat gerçekleştiren ikinci sektör oldu.

AA muhabirinin TİM verilerinden derlediği bilgilere göre, Kocaeli otomotiv endüstrisi, geçen ay 736 milyon 448 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdi. İstanbul 675 milyon 908 bin dolarla ikinci ve Bursa 474 milyon 348 bin dolarla üçüncü il olarak kayıtlara geçti.

Otomotivin önemli kentlerinden Sakarya, 334 milyon 198 bin dolar ihracat yaparak listenin dördüncü sırasında konumlanırken, başkent Ankara 108 milyon 307 bin dolarla en fazla dış satım yapan beşinci il oldu.

Martta 2021'in aynı dönemine göre Kocaeli'nin otomotiv ihracatı yüzde 2,3 ve İstanbul'un ihracatı yüzde 5,3 artarken, Bursa'nın yüze 32,1, Sakarya'nın yüzde 21,6 ve Ankara'nın yüzde 3,2 azaldı.

İhracat pazarında Almanya ilk sırada
Türk otomotiv sanayisinin ihracatında en büyük pazar Almanya olmaya devam etti. Türkiye'den Almanya'ya geçen ay 411 milyon 108 bin dolarlık otomotiv ihracatı gerçekleştirildi.

En fazla otomotiv ihracatı yapılan ülkeler sıralamasında Almanya'yı, 270 milyon 131 bin dolarla Birleşik Krallık ve 241 milyon 332 bin dolarla İtalya izledi. Fransa, 223 milyon 467 bin dolarla dördüncü ve İspanya 165 milyon 880 bin dolarla beşinci sırada yer aldı.

Türkiye'nin ABD'ye otomotiv ihracatı 126 milyon 305 bin dolar, Azerbaycan'a 17 milyon 543 bin dolar, Çekya'ya 43 milyon 198 bin dolar, Rusya Federasyonu'na 18 milyon 350 bin dolar ve Ukrayna'ya 683 bin dolar seviyesinde gerçekleşti.

Rusya ve Ukrayna'ya ihracat azaldı
Martta geçen yılın aynı ayına göre Çekya'ya otomotiv ihracatında yüzde 133,5 ve Azerbaycan'a 255,6'lık artış kaydedildi.

Söz konusu dönemde Türkiye'nin Almanya'ya otomotiv ihracatı yüzde 4,8, Birleşik Krallık'a yüzde 3,6, İtalya'ya yüzde 2,1 ve Fransa'ya yüzde 30,2 azaldı.

Türk otomotiv endüstrisinin Rusya Federasyonu'na ihracatı yüzde 68,2 ve Ukrayna'ya da yüzde 96,3 geriledi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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