  • BIST 2.393,61
  • Altın 940.886
  • Dolar 15.8458
  • Euro 16.7549
  • Ankara 15 °C
  • İstanbul 17 °C
  • İzmir 22 °C
  • Konya 12 °C
»

Oturduğu mermer kırılınca 3 metreden düşüp öldü

Kocaeli'de, bina tadilatında çalışan Ender Kuyu (38), üzerine oturduğu mermerin kırılmasıyla yaklaşık 3 metreden bahçeye düştü. Hayatını kaybeden Kuyu'nun düşme anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Oturduğu mermer kırılınca 3 metreden düşüp öldü

Olay, önceki gün Çayırova ilçesi Özgürlük Mahallesi 265'inci Sokak'taki binada meydana geldi. Binanın tadilat işlerini yapan ekipte çalışan 3 çocuk babası Ender Kuyu, girişteki mermerin üzerine oturdu.

Oturduğu mermer kırılınca 3 metreden düşüp öldü
Arkadaşlarıyla sohbet ederken mermerin kırılmasıyla yaklaşık 3 metre yükseklikten bahçeye düşen Kuyu, yaralandı. Arkadaşlarının ihbarıyla adrese gelen ambulansla Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kuyu, ameliyata alındı. Doktorların müdahalelerine rağmen hayatını kaybeden Kuyu'nun cenazesi, dün Şekerpınar Mezarlığı'nda toprağa verildi.

DÜŞME ANI KAMERADA

Ender Kuyu'nun düştüğü an, çalıştığı binanın güvenlik kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, Kuyu'nun oturduğu mermerin kırılıp aşağı düşmesi ve arkadaşlarının yaşadığı panik anları yer aldı.

Oturduğu mermer kırılınca 3 metreden düşüp öldü
 

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Van'da 3.8 büyüklüğünde deprem!19 Mayıs 2022 Perşembe 14:20
  • Şehit Onbaşı Şenel, memleketi Hatay'da son yolculuğuna uğurlandı19 Mayıs 2022 Perşembe 14:19
  • Başak Cengiz'in ismi, mezun olduğu okulda yaşayacak19 Mayıs 2022 Perşembe 13:56
  • Suriye'de PKK'ya çok ağır darbe19 Mayıs 2022 Perşembe 13:56
  • TİHEK'ten Tanju Özcan'a kötü haber!19 Mayıs 2022 Perşembe 13:54
  • Danıştay, Basın Kartı Yönetmeliği'ne ilişkin yürütmenin durdurulması kararını kaldırdı19 Mayıs 2022 Perşembe 13:37
  • İnekli protestocunun kaçak ahırının yıkımında olay çıktı19 Mayıs 2022 Perşembe 13:36
  • 'Ayrımcılık yasağı ihlali'nden, Bolu Belediyesi'ne 40 bin TL idari para cezası19 Mayıs 2022 Perşembe 13:34
  • Amasya'nın yüksekleri karla beyaza büründü19 Mayıs 2022 Perşembe 12:53
  • Şanlıurfa’daki 'torbacı' operasyonunda 22 tutuklama19 Mayıs 2022 Perşembe 12:52
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti