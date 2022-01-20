  • BIST 2.042,08
  • Altın 791.37754
  • Dolar 13.4946
  • Euro 15.3299
  • Ankara -7 °C
  • İstanbul 4 °C
  • İzmir 0 °C
  • Konya -10 °C
»

Ovacık'ta evler, kara gömüldü

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde 1 haftadır etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Kent merkezinde kar kalınlığı, 1 metreyi bulurken, kırsalda yer yer 2 metreye ulaştı. Bazı köylerde ise evler kara gömüldü.
Ovacık'ta evler, kara gömüldü

Türkiye'nin en fazla kar yağışı alan bölgelerinin başında gelen Tunceli'nin Ovacık ilçesinde, 1 haftadır aralıksız yağan kar, günlük yaşamı etkiledi. Kar kalınlığı, ilçe merkezinde 1 metreyi bulurken, bazı köylerde ise 2 metreye ulaştı. Zorlu kış koşularının hakim olduğu ilçenin köylerinde tek katlı evler de tamamen kara gömüldü. Birçok cadde ve sokak ise kar tünelini andırdı. Kar kalınlığı, ilçe girişinde bulunan Kandolar Mahallesi ve kırsal köylerinde bulunan bazı konutların çatı katlarına kadar ulaştı. Kırsal alanda yaşayanlar, yöresel mimariyle inşa edilen toprak evlerin çatısındaki karları temizlemek için yoğun çaba harcadı. 

'BAZI KÖYLERDE 3 METRE KAR VAR'

Kızık köyünün muhtarı Aziz Kapar, kar yağışının ardından evlerin çatısında kar temizleme mesaisinin başladığını söyledi. Kapar, "Bizim köyümüz 30 hane, aralık ayının başında kar yağışı başlar ve mayıs ayına kadar yerde kalır. Kışı çok zor geçiriyoruz. Hayvancılıkla uğraştığımız için bu toprakların kara fazlasıyla ihtiyacı var. Evde yaşayan kişilerin bir kısmı evlerin çatısında ve kapısında biriken karı atarlar diğer kısmı ise hayvanları sulamaya ve yemlemeye götürür. Şu ana kadar 1,5 metre kar yağdı. Köy yollarımız kapandı şu an ekipler açtı. Kar kalınlığı köylerde bazen 3 metreyi bulur. Yoğun karla birlikte bazen burada hayat durur” dedi.

Kar kalınlığının, köylerinde 2 metreyi bulduğunu söyleyen Baran Yetik de "Kapılarımızın önündeki karları ve çeşme yolunu küreklerle temizliyoruz. Köyün içinde sanki tüneller var ve biz bu tünellerden geçerek evlerimize ulaşıyoruz. Dünyanın her yerinde kış zordur fakat burada zorluğun ötesindedir. Buralarda aralık ayında kardan dolayı hayat durur, nisan ayında normale döneriz" diye konuştu.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kar nedeniyle yolda mahsur kalan 5 kişi, kurtarıldı20 Ocak 2022 Perşembe 09:43
  • İranlı kadın TIR şoförü, Erzurum'da 'kar' molası verdi20 Ocak 2022 Perşembe 09:42
  • Kar geliyor! Valilik'ten 'Sokağa çıkmayın' çağrısı20 Ocak 2022 Perşembe 09:25
  • Olası kadın cinayetine KADES engel oldu20 Ocak 2022 Perşembe 09:23
  • İstanbul'da 'Yeditepe Huzur' operasyonu: 481 şüpheli gözaltında!20 Ocak 2022 Perşembe 09:22
  • Türkiye ve dünya gündemi20 Ocak 2022 Perşembe 09:19
  • OGM, engelli ve eski hükümlü statüsünde 74 daimi işçi istihdam edecek20 Ocak 2022 Perşembe 09:19
  • Trafik polisleri yolda kalan araçları iterek sürücülere yardım etti20 Ocak 2022 Perşembe 09:17
  • İnegöl'de 2 katlı ev alev alev yandı20 Ocak 2022 Perşembe 09:16
  • Koyunlarını parçalanmış olarak buldu; civardaki 2 köpeği öldürdü20 Ocak 2022 Perşembe 09:16
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti