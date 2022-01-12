Ovacık'ta kar kalınlığı 70 santimetreyi buldu

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde 3 gündür etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Kar kalınlığının 70 santimetreyi bulduğu ilçede eğitime verilen ara bir gün daha uzatıldı.

Ovakcık'ta 3 gündür aralıksız yağan kar yağışı hayatı durma noktasına getirdi. İlçe merkezinde 70 santimetreyi bulan kar kalınlığı, yüksek kesimlerde bir metreyi aştı, 20 köy yolu ulaşıma kapandı. İlçede etkisini arttıran kar yağışı nedeniyle eğitime verilen ara bir gün daha uzatıldı.

Kaymakamlık, kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelli personelin bir daha izinli sayılacağı açıklamasını yaptı.

Yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşım sağlanamayan köy yollarının açılması için ise ekiplerin çalışmaları aralıksız sürüyor.

Öte yandan, Tunceli Valiliği kar yağışı ve tipi nedeniyle Pülümür-Erzincan Karayolu'nu kullanacak sürücülerin yanlarında zincir ve çekme halatı bulundurmaları konusunda uyardı.